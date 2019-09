25 de oameni care cred că seamănă cu Adam Sandler. Ghici ce: Chiar seamănă!

Nu ți s-a întâmplat nici măcar o dată să ți se spună că semeni cu cineva? Lor li se zice că aduc cu Adam Sandler și se vede clar de ce.

După o perioadă destul de lungă în care părea că nu-și mai găsește gloria de altădată, Adam Sandler a revenit în centrul atenției cu rolul din "Murder Mystery". Deși a fost strivită de critici, care n-au gustat-o deloc, producția în care el joacă împreună cu Jennifer Aniston a doborât recordul de audienţă pentru un film pe Netflix.Compania americană de streaming mizează pe Adam Sandler, semnând cu acesta pentru patru filme exclusive. În urmă cu doi ani, Netflix anunţa că abonaţii săi vizionaseră deja peste jumătate de miliard de ore de filme cu Adam Sandler, semn că actorul este foarte apreciat.Și cea mai bună dovadă că starul nu și-a pierdut popularitatea este că are o mulțime de fani.Pe Facebook există un grup al celor care cred că seamănă cu Adam Sandler. Și ce să vezi: unii chiar seamănă! Intitulat "People who sort of look like Adam Sandler but aren't Adam Sandler" ("Oameni care aduc cu Adam Sandler dar nu-s Adam Sandler"), grupul are peste 200.000 de membri care "jurizează" pozele noi cu tot felul de "sosii" ale actorului. Iar unii seamănă bine de tot!