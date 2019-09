Jennifer Aniston, singură și fără copii la 50 de ani. Vedeta are doar o grijă: „N-o să vă mint, nu vreau să am părul cărunt“

Actrița a împlinit 50 de ani în februarie și spune că-și acceptă vârsta. Singurul lucru care nu-i place este să aibă părul cărunt.

Așa cum este acum, Jennifer Aniston e mulțumită și liniștită. Singură, fără copii, fără obligații, Jenn știe cel mai bine cum să-și trăiască viața. Dacă se putea și mai bine, asta doar ea poate să spună.



În februarie a împlinit 50 de ani și ne asigură că totul e în regulă. Ecourile petrecerii pe care a dat-o atunci încă nu s-au stins, iar ea tot nu-și arată vârsta și continuă să arate grozav în bikini. Dar există și un lucru care o neliniștește.



Într-un interviu pentru ediția din luna octombrie a revistei InStyle, Jennifer Aniston a vorbit despre cum e să ai 50 de ani și despre ce o sperie: "Nu mă simt diferit. Lucrurile nu se schimbă în vreun fel. Fizic mă simt incredibil. Așa că este ciudat când mi se spune <<Arăți uimitor pentru vârsta ta>> (...)"



În schimb, o îngrozește părul cărunt: "N-o să vă mint - nu vreau să am părul cărunt", a mărturisit actrița.



Aniston a vorbit și despre perioada în care i-a mers mai rău. La 25 de ani era foarte matură și a muncit din greu: "Am plecat departe de casă. , a povestit vedeta.



Jennifer bănuiește ce ar fi făcut acum dacă nu reușea în actorie: "Am tuns pentru 10 dolari per client. Probabil că acum eram frizeriță", a spus ea, adăugând că l-a tuns și pe tatăl ei.



În februarie, în ziua în care a împlinit 50 de ani, Jennifer Aniston a dat o petrecere "de pomină" sărbătorind alături de Brad Pitt, de care a divorţat în urmă cu 13 ani.

La evenimentul organizat la hotelul Sunset Tower din Los Angeles au participat și Ellen DeGeneres, Katy Perry, Orlando Bloom, Robert Downey Jr., Barbra Streisand, Tom Ford, o fostă iubită a lui Pitt, respectiv actriţa Gwyneth Paltrow, un fost iubit al lui Aniston, respectiv John Mayer. George şi Amal Clooney, Reese Witherspoon, Kate Hudson, Demi Moore s-au numărat, de asemenea, printre invitaţi.