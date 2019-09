Victoria Beckham, acuzată că a folosit un model care pare că are probleme de sănătate: „Hrănește-ți modelele... zici că-i bolnavă!“

Vedeta e criticată din nou pentru că folosește modele foarte slabe. Imaginile pe care ea le-a postat pe Instagram au stârnit un val de reacții care o acuză că încurajează anorexia.

Victoria Beckham a provocat reacții critice după ce a postat pe Instagram fotografiile unui model din cadrul unei noi campanii, realizate în fața clădirii Lloyds din Londra. Mulți dintre cei care au comentat i-au reproșat vedetei preferința pentru modele cu aspect anorexic. Aceștia au acuzat-o că alege modele din ce în ce mai slabe: "Mai are puțin și moare dacă sare peste încă o masă. E trist să vezi o emblemă ca tine promovând modele cu aspect bolnav", a atacat-o un utilizator al rețelei.



"Nu pot să cred că femeia asta are o fetiță și încă mai crede că e OK să folosești asemenea modele. Trebuie să folosească toate tipurile de corp în campaniile ei!", a scris altcineva.



"Modelele tale sunt din ce în ce mai slabe, asta le înveți pe fiica ta și pe celelalte fete tinere. E foarte greșit, Victoria. Credeam că vor interzice asta", este un alt comentariu. "Chiar n-arată bine. Sunt uimită că poza asta a primit atâtea lile-uri și inimioare!", a reacționat o utilizatoare.



"Mi-e frică să mă uit la ea. Mi-e frică și mai mult să mă gândesc cât de bolnavă o fi", a scris cineva. "Dați-i un a happy meal! Arată bolnavă!", a comentat altă persoană.



Victoria Beckham a făcut și ea un selfie în rochia promovată în noua campanie. Purtată mai întâi în martie de Meghan Markle la ceremonia de Commonwealth Day de la Westminster Abbey, rochia cu imprimeu a devenit emblematică pentru stilul Victoriei Beckham. Piesa a fost pusă recent în vânzare și este promovată pe contul de Instagram al brandului VB.



Designerul a stârnit numeroase critici și în 2016 pentru că promovează în colecţiile sale de modă modele anorexice, notează Daily Mail. Mai mulţi utilizatori ai Instagram au lansat mai multe atacuri la adresa ei după ce a publicat o imagine apare un fotomodel "costeliv" - Chantal Habscheid, pe atunci în vârstă de 17 ani.



"Nu mai promovaţi aşa ceva. O mulţime de adolescente o vor apuca pe o cale greşită. Este greşit. Ar trebui să alegeţi o măsură medie, nu este atât de greu", a scris un internaut. Un altul a fost şi mai dur cu soţia lui David Beckham, publicând următorul mesaj pe Instagram: "Ruşine să-ţi fie, Victoria Beckham! E mult prea slabă! Oribil".