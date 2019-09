30 cele mai frumoase ținute purtate de Zendaya

Are 23 de ani, dar este deja un adevărat fashion icon. Actrița și cântăreața Zendaya a luat Hollywood-ul cu asalt, transformându-se dintr-o vedetă Disney într-un star cu milioane de followeri pe Instagram.

Stilul vestimentar impecabil și atitudinea sa de divă războinică ce nu se teme să le dea replica haterilor de pe rețelele de socializare au transformat-o pe Zendaya într-una dintre cele mai cool tinere staruri de la Hollywood.





Vedeta este pasionată de modă și postează frecvent pe Instagram unele dintre cele mai interesante ținute ale sale. Actrița și cântăreața preferă stilul clasic elegant, optând pentru rochii sofisticate și linii drepte. În același timp, pare să iubească nuanțele intense și imprimeurile puternice. Ținutele postate de ea pe Instagram primesc milioane de aprecieri în fiecare zi.





Serialul Euphoria, produs de HBO, i-a adus tinerei actrițe și cântărețe și mai multă popularitate. Zendaya interpretează rolul principal din serialul dramă lansat anul acesta și care se bucură de mult succes.





Zendaya s-a născut pe 1 septembrie 1996.Și-a început cariera în copilărie, ca model și dansatoare, devenind celebră odată cu rolul Rocky Blue din serialul Disney „Shake It Up” (2010–2013). Printre filmele în care a avut roluri secundare se numără drama muzicală „The Greatest Showman” (2017) și filmele din seria „Spider-Man: Homecoming” (2017) și „Spider-Man: Far from Home” (2019).





Și-a început cariera muzicală înregistrând independent cântece și lansând single-urile "Swag It Out" și "Watch Me" în 2011. A urmat apoi o colaborare cu Bella Thorne, colega sa de platou din serialul Disney „Shake It Up”.