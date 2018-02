Nimeni nu o poate opri! Madonna, un nou selfie topless

Aproape că nu mai trece o lună fără ca vedeta pop în vârstă de 59 să nu posteze un selfie provocator.

La 59 de ani, Madonna nu are de gând să se cuminţească. Duminică, ea a postat din nou pe Instagram un selfie provocator. La puţin timp după ce a lansat o nouă gamă de produse cosmetice cu efect anti-îmbătrânire, artista a dorit să demonstreze că nu-şi arată deloc vârsta şi s-a pozat cu umerii goi, fără sutien.



În fotografia pe care ea a făcut, regina muzicii pop are pe cap o pălărie şi un colier la gât, dar a avut grijă cum să încadreze imaginea, astfel încât să nu i se vadă sânii.



Ultima apariţie de acest gen pe reţelele de socializare a fost consemnată în luna ianuarie, când Madonna a postat o imagine controversată, în care îşi arăta parţial sânii.





Artista şi-a obişnuit fanii cu astfel de apariţii îndrăzneţe. În 2014, ea a realizat o şedinţă foto pentru revista Interview, înfiinţată de Andy Warhol în 1969, pentru a demonstra că este lipsită de complexe. Fotografiată de Mert Alas şi Marcus Piggott, celebrii fotografi care lucrează pentru ediţia italiană a Vogue, W, Miu Miu sau pentru Tom Ford, cântăreaţa a apărut în lenjerie intimă şi a pozat în mod sugestiv, într-o atmosferă retro clasică.



Un an mai târziu, vedeta a publicat o fotografie nud pe Instagram, în semn de protest faţă de ceea ce ea a numit "ipocrizia reţelelor sociale". Ea s-a alăturat astfel prin acest act mişcării "Free The Nipple/Eliberaţi sfârcul", ce are ca scop atragerea atenţiei asupra modului în care e privit corpul unei femei. Campania este considerată şi un protest faţă de politicile reţelelor sociale care cenzurează imaginile nud.



În 2016, Madonna a urmat exemplul dat de Katy Perry şi a pozat goală pentru a-i îndemna pe americani să voteze cu Hillary Clinton la alegerile prezidenţiale din Statele Unite.





Foto: Hepta