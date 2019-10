Natalie Imbruglia, mamă la 44 de ani: Vedeta a născut un băiețel conceput prin fertilizare in vitro

Natalie Imbruglia și-a împlinit visul de a deveni mamă. Ea a adus pe lume un băiețel după ce a apelat la un donator de spermă.

Cântăreața australiană în vârstă de 44 de ani a anunțat că a devenit mamă, marți noapte, postând pe Instagram o imagine în care își ține de mână bebelușul.



Natalia nu a dezvăluit chipul nou-născutului, dar a anunțat numele acestuia: "Bun venit pe lume... Max Valentine Imbruglia. Îmi bubuie inima #myboy", a scris ea lângă fotografia publicată.

Postarea vedetei a fost urmată de numeroase mesaje de felicitare. Printre primii care i-au scris a fost cântăreața engleză Sophie Ellis-Bextor: "Yay! Hello, Max! Bun venit! Sunt bucuroasă că ai ajuns aici cu bine. Felicitări, mămico!", a transmis ea.



Natalie a anunțat în iulie că este însărcinată cu primul ei copil, după ce a urmat un tratament de fertilizare in vitro, cu ajutorul unui donator de spermă. "Pentru cei care mă cunosc, asta este ce mi-am dorit de mult timp. Sunt binecuvântată că este posibil cu ajutorul fertilizării in vitro și a unui donator de spermă", a declarat ea.



Natalie Imbruglia are cetățenie australiană și engleză și a fost căsătorită timp de patru ani cu solistul trupei Silverchair, Daniel Johns.

Cei doi s-au cunoscut la o gală în 1999 și s-au căsătorit patru ani mai târziu, în Queensland, Australia, la nuntă fiind prezenți Kylie Minogue, actorul Guy Pearce și omul de afaceri Richard Branson.Natalie și Daniel s-au despărțit în 2008, artista declarând pentru postul de radio KIIS FM că nu mai țin legătura.În 2017, vedeta a anunțat că are o relație cu Matt Field, dar ei nu au mai fost văzuți împreună de anul trecut.Natalie declara în 2015, pentru ziarul The Evening Standard că își dorește mult să devină mamă:Anterior, Natalie mărturisea că nu și-a imaginat niciodată că la 40 de ani va fi divorțată și fără copii și că familia sa este "puțin îngrijorată" din această cauză.Foto: Hepta, Daily Mail