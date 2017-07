Naomi Campbell vrea copil, la 46 de ani: Încă nu e prea târziu!

Fotomodelul a mărturiseşte că îşi doreşte să aibă un copil şi speră că va reuşi să devină mamă cu ajutorul ştiinţei.

Cu tot luxul şi distracţia de care are parte de când este celebră şi domină lumea modei, Naomi Campbell are şi o neîmplinire. Supermodelul a oferit o mărturisire rară într-un interviu pentru ES Magazine, vorbind despre dorinţa sa de a deveni mamă, precum şi despre dependenţa de droguri şi drumul spre recuperare.



La 46 de ani, ceasul biologic ticăie foarte rapid pentru vedeta britanică, dar ea spune că încearcă să nu resimtă presiunea timpului şi că acest lucru se va întâmpla "în ritmul propriu", când se va simţi pregătită. "Mă gândesc tot timpul să am un copil. Dar acum, cu ajutorul ştiinţei, cred că pot să o fac când vreau", a declarat ea. Întrebată dacă vrea mai mult un copil biologic decât unul adoptat, Naomi a răspuns enigmatic: "Poate. Poate... poate."



Cert este că Naomi nu vrea să fie o mamă care să-şi crească singură copilul. "Vreau să aibă un tată prezent în viaţa lui. , a subliniat ea.



Naomi a vorbit deschis şi despre problema ei cu drogurile şi despre dezintoxicarea pe care a făcut-o cu cei de la Narcotics Anonymous (NA): "Oamenii au încercat să mă facă să mă simt ruşinată că am mers să primesc ajutor. Niciodată n-ar trebui să-ţi fie ruşine, pentru că recuperarea este un lucru pozitiv. Dar pe vremea când am mers prima oară, oamenii nu erau deschişi la asemenea lucruri. Totul de genul ăsta trebuie discutat liber. Bolile psihice, depresia postpartum - sunt atât de multe probleme. E important să strângem rândurile şi să ne ajutăm unii pe alţii", a spus supermodelul.



Naomi a povestit şi despre relaţia specială cu Nelson Mandela, prietenul şi mentorul ei, mărturisind că fostul preşedinte al Africii de Sud i-a declanşat pasiunea pentru acţiuni caritabile. "El a fost cel care mi-a deschis ochii, pentru că eu nu ştiam nimic despre asta. Am învăţat multe de la el", a spus vedeta.