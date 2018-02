Miley Cyrus s-a cuminţit. Dar minunea n-a ţinut trei zile

Vedeta a surprins pe toată lumea când a apărut la gala Premiilor Grammy într-o ţinută elegantă. Însă a fost doar o rătăcire de o seară.

Chiar lăsase o impresie fantastică la Premiile Grammy; rochia ei roşie elegantă, realizată de Zac Posen, machiajul şi felul în care a cântat cu Elton John i-au sedus pe toţi cei care au urmărit-o, ştergând pe loc toate "păcatele" pe care le-a adunat în anii de "rebeliune artistică"



După duetul pe care l-au format la ceremonia, Elton John a fost foarte încântat şi a mărturisit pe Twitter că i-a plăcut să cânte alături de Miley. "O mare încântare să cânt alături de @mileycyrus noaptea trecută. A fost minunat să împart scena cu o cântăreaţă şi o artistă adevărată. Cred că a fost minunată în toate modurile şi a arătat superb. Te iubesc, dragă Miley. Eşti o femeie atât de frumoasă şi un suflet frumos."



Miley a avut şi ea un mesaj pentru cântăreţul britanic: "Sir Elton John, nu pot să-ţi mulţumesc suficient pentru onoarea de a cânta în seara asta la Premiile Grammy. Mi-a plăcut fiecare clipă pe care am petrecut-o cu tine şi voi preţui fiecare secundă a bunătăţii tale (...)."



"Tot ce faci mă inspiră să muncesc mai mult şi să nu renunţ niciodată la visurile mele! Te iubesc, dragule!", a mai scris cântăreaţa.



Marţi seară, Miley a revenit alături de celebrul cântăreţ britanic la concertul pe care acesta l-a susţinut la sala Madison Square Garden din New York şi la care au mai cântat Lady Gaga, John Legend, Kesha, Chris Martin, Sam Smith şi Little Big Town.



Minunea de la Grammy n-a durat însă nici trei zile: vedeta a pozat în culise într-o costumaţie tipică - pantaloni scurţi argintii şi bluză cu mâneci lungi de aceeaşi culoare, realizate de August Getty Atelier, şi cu cizme lungi peste genunchi, tot argintii.



Nu doar ţinuta de scenă, ci şi modul în care a pozat transmite faptul că Miley încă nu a depăşit faza în care se complace de mai mulţi ani, aceea a spectacolului facil, de joasă factură, şi a apariţiilor cât mai controversate şi vulgare. Maturizarea sa, un proces interesant care părea posibil duminică, a fost doar o iluzie care s-a topit marţi seară; e clar că fosta Hanna Montana rămâne fidelă postărilor sale în stilul provocator cu care ne-a obişnuit.