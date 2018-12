Miley Cyrus fumează din nou „iarbă“: „Mama m-a făcut să mă apuc iar“

Vedeta a început să fumeze din nou marijuana după ce anul trecut se hotărâse să renunțe la acest obicei. De vină e mama ei, susține cântăreața.

Miley Cyrus își mai schimbă culoarea părului, dar năravul ba! Dacă există cineva care se așteaptă ca fosta Hannah Montana să se cumințească și să-i vină mintea la cap, mai are de așteptat.



Vedeta în vârstă de 26 de ani anunțase în vara anului trecut că a decis să renunțe la marijuana, dar nu-i deloc surprinzător că "minunea" n-a ținut mult și s-a apucat să fumeze din nou "iarbă". Acum Miley dă vina pe mama ei, Tish, în vârstă de 51 de ani, și spune că din cauza ei s-a întors la marijuana. În încercarea de a mai pondera puțin proporțiile problemei sale, ea a precizat că fumează doar când nu lucrează. "Am luat puțină. Nițică acum, nițică mai încolo, știți cum e. Mama m-a băgat din nou în asta. Când nu lucrez nu cred că sunt în cea mai bună formă, așa că nu fumez atunci", a dezvăluit cântăreața pentru The Sun.



În urmă cu un an, Miley anunța tot pentru The Sun că a renunțat să mai fumeze marijuana. În septembrie 2017, ea a declarat că are nevoie să-și păstreze mintea limpede pentru a se putea concentra asupra noului album, "Younger Now", la care lucra atunci.



Vedeta a mărturisit că drogul i-a afectat nivelul de energie și i-a alterat capacitatea de a cânta: "Nu mi-a permis să am la fel de multă energie așa cum doream ca să mă concentrez pe muncă... Vreau să fiu curată când cânt. Îmi doream să am mintea limpede", a spus ea pentru tabloidul englez.



Miley a vorbit prima oară în mai 2017 despre decizia sa de a renunța la marijuana și a mărturisit că a apărut sub efectul drogului la "The Tonight Show With Jimmy Fallon": "Nimeni n-a fumat mai mult ca mine atunci", a spus ea atunci.