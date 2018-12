Omul care a vizitat de două ori toate țările din lume: Unde i-a plăcut cel mai mult

Babis Bizas, un bărbat de 64 de ani din Grecia, a început să călătorească în 1976, când avea 22 de ani. De atunci, a văzut toate cele 195 de țări ale lumii de câte două ori.

Să călătorești toată viața și să nu te oprești niciodată - aceasta pare să fi fost deviza lui Babis Bizas, care a fost oficial "cel mai umblat om din lume".



De fel din Arta, Grecia, el a început să călătorească în 1976, când era student, și de atunci nu s-a mai oprit. Bărbatul în vârstă de 64 de ani spune că l-au motivat curiozitatea sa nativă și dorința de a vedea colțurile necunoscute ale lumii, locurile în care nu este ușor de ajuns.



Perfomanța lui este și mai remarcabilă, întrucât a călătorit pe cont propriu, cu rucsacul în spate: "Am început să călătoresc singur când eram student, la 22 de ani. Prima oară am văzut Bulgaria și Turcia, cele mai apropiate țări de Grecia. Am mers cu autostopul. Aveam doar un rucsac și puțini bani. În anul următor mi-am dat seama că am ratat sesiunea de examene și cum nu prea aveam chef să mă întorc la facultate, am plecat în Asia, în Afganistan și Pakistan. Când am rămas fără bani, am muncit pe un vas grec ancorat în Sri Lanka, apoi am fost marinar și am călătorit în Africa și în America", a povestit Bizas.



În anii '80, grecul a înțeles că trebuie să aibă o meserie care să-i permită să călătorească pe cât de mult îi plăcea lui, așa că s-a făcut ghid turistic și a început să organizeze tururi pentru grupuri mici interesate de destinații mai puțin populare.

Prima călătorie a organizat-o în Cambodgia și Vietnam, iar până în 2004 a reușit să viziteze toate cele 195 de state ale lumii, ultimul în care a ajuns fiind Timorul de Est.Credeți că s-a oprit aici? Astăzi, domnul Bizas încă obișnuiește să călătorească și se numără printre puținii pământeni care au ajuns atât la Polul Nord, cât și la Popul Sud., a spus Bizas.