Moș Crăciun a luat-o la ureche: Haos pe străzi după începerea petrecerilor de sărbători în Anglia - FOTO

Sute de tineri cheflii îmbrăcați în costume de Moș Crăciun au invadat străzile Londrei după prima petrecere prilejuită de apropierea sărbătorilor.

Moș Crăciun e pus pe chef și deocamdată s-a pilit zdravăn, dar e foarte fericit și n-are nicio grijă. În loc să-și vadă de drumul lui spre copiii nerăbdători, s-a oprit în Anglia și acolo a băut până a uitat cine e și ce caută acolo - cam așa s-ar putea rezuma începutul aventurii din acest an pe tărâm britanic a celebrului personaj.Sute de cheflii îmbrăcați în costum de Moș Crăciun au provocat haos pe străzile Londrei, profitând de Santacon, o mega-petrecere anuală organizată în scop caritabil. Bine încinși după ce au dat pe gât mai multe pahare de băutură decât puteau duce, petrecăreții au luat cu asalt piața Trafalgar, unde s-au dezlănțuit fără restricții - unii s-au suit pe celebrii lei din piatră, alții s-au cățărat pe statuia amiralului Nelson, parcă dorind să-i arate acestuia, peste secole, ce descendenți are acum.În veselia generală care a cuprins piața din centrul capitalei engleze, singura veste bună e că nimeni nu a fost rănit. Dar ceea ce contează cel mai mult este că Santacon a strâns fonduri pentru Christmas for Kids, o mică organizație de caritate care oferă spectacole și alte activități distractive pentru copiii internați în spitale.Autointitulat "un eveniment non-profit, apolitic, nereligios și fără sens", Santacon a apărut inițial în San Francisco și îi invită pe oameni să se alăture năzdrăvanilor și să se distreze în baruri și pe străzi, banii pe care îi cheltuie cu această ocazie fiind donați în scopuri caritabile, relatează Daily Mail Oameni din întreaga lume participă la acest eveniment, mii de Moș Crăciuni invadând străzile din Los Angeles, New York, Madrid și Glasgow, dar cei mai "neastâmpărați" s-au adunat la Londra.