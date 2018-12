Anne Hathaway și soțul ei și-au vândut casa de vacanță, dar au ieșit în pierdere: Care a fost prețul final pentru această „bijuterie“

Vedeta din „Interstellar“ și soțul ei, Adam Shulman, nu au reușit să facă profit de pe urma vânzării acestei proprietăți cochete.

N-a fost o lovitură pentru Anne Hathaway vânzarea casei de pe malul oceanului. De fapt, a ieșit în pagubă, dar se pare că actrița distinsă cu premiul Oscar avea nevoie de bani din moment ce a acceptat o sumă mai mică decât cea pe care ea e plătit-o cu numai doi ani în urmă.Casa construită în 1920 este situată într-o zonă selectă din Westport, Connecticut. Actrița și soțul ei, Adam Shulman, au cumpărat-o pentru 2,79 milioane de dolari, iar acum au vândut-o cu 2,7 milioane de dolari. Cei doi au pierdut 90.000 de dolari în această afacere.Cu o suprafață de 427,5 metri pătrați, casa are cinci dormitoare și tot atâtea băi, plus una de serviciu, o bucătărie imensă și o alta exterioară, precum și grădini amenajate în stil englezesc. În exterior se mai află o piscină și un alt corp de clădire pentru locuit, cu o suprafață de 139,5 metri pătrați.Este posibil ca decizia de a vinde casa de la țară să fi fost determinată de faptul că după ce au devenit părinți, cei doi nu mai reușeau să aibă atât timp pentru a sta în această casă. Actriţa americană a devenit mamă pentru prima dată după ce a născut un băieţel, pe 24 martie 2016.Anne Hathaway şi Adam Shulman s-au căsătorit în 2012.Actriţa americană a fost apreciată de critici şi de public pentru rolul din "Rachel se mărită/ Rachel Getting Married", de Jonathan Demme, pentru care a fost nominalizată, în 2009, la Oscar. Actriţa a jucat, de asemenea, în "Diavolul se îmbracă de la Prada", "Brokeback Mountain", "Dragoste şi alte dependenţe/ Love and Other Drugs", dar şi în animaţia "Alice în Ţara Minunilor/ Alice in Wonderland", de Tim Burton, în care a jucat rolul Reginei Alba.În 2011 şi 2014, actriţa a asigurat vocea personajului Jewel din animaţia de mare succes "Rio" şi în continuarea peliculei, "Rio 2".Anne Hathaway a putut fi văzută pe marile ecrane şi în rolul Fantine din filmul "Mizerabilii/ Les Miserables", regizat de Tom Hooper, dar şi în pelicula "Interstellar: Călătorind prin univers/ Interstellar", de Christopher Nolan.Cel mai recent film al său, "Ocea's 8", un spin off al francizei care a debutat cu "Ocean's 11", a fost lansat pe 8 iunie.Foto: Hepta