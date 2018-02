Kylie Jenner, prima poză după ce a născut

Vedeta a revenit pe Instagram după ce a devenit mamă pe 1 februarie. Ea a postat prima sa imagine de la ieşirea din maternitate.

Cu un machiaj impecabil, Kylie Jenner a pozat la volanul maşinii sale, un Bentley. Deloc surprinzător, ea purta un costum sport grena, aceeaşi culoare pe care o are interiorul automobilului.



Fotografia a fost făcută de buna prietenă a starletei, Jordyn Woods.



Potrivit publicaţiei Us Weekly, vedeta în vârstă de 20 de ani se simte foarte bine în noua sa postură de mamă. Ea şi-a angajat deja o bonă şi se bazează mult pe ajutorul mamei sale, Kris Jenner, o bunică experimentată care ştie ce are de făcut.

, a declarat o sursă.Fotografia prin care vedeta de reality show Kylie Jenner a anunţat naşterea primului ei copil a devenit cea mai populară pe platforma online Instagram, cu 13,6 milioane de like-uri, informează Variety.