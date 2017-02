Keith Urban nu îndrăznea să o curteze pe Nicole Kidman. Credea că nu-i de nasul lui

Cântăreţul s-a frământat patru luni înainte de a îndrăzni să o invite la o întâlnire pe actuala lui soţie, convins că vedeta era „din altă ligă“.

Keith Urban și Nicole Kidman au amândoi 49 de ani, sunt căsătoriți de mai bine de un deceniu și au doi copii împreună și se bucură de un mariaj fericit. Însă începutul relației lor nu a fost deloc unul ușor, a mărturisit cântărețul country.



Keith a dezvăluit într-un scurt interviu acordat pe covorul roșu la gala premiilor Grammy că a avut nevoie de patru luni ca să capete încredere și să-i ceară actriței numărul de telefon. "E o poveste lungă. Ai ieșit vreodată cu cineva despre care crezi că e peste nivelul tău?", a întrebat el retoric. "Adică, imaginează-ți că nu te-ai întâlnit niciodată cu cineva de genul acesta, exact asta mi s-a întâmplat mie. Ăsta-i adevărul, ăsta-i adevărul - de asta nu am sunat-o", a mai spus el pentru CBS, potrivit revistei People.



Săptămâna trecută, Nicole Kidman a declarat în show-ul realizat de Ellen Degeneres că lui Keith i-au trebuit patru luni ca să o invite la o întâlnire: "Îmi amintesc că-mi căzuse cu tronc, dar el nu era interesat de mine...



"Nu se poate, nu-i adevărat. Cum e posibil? Și ți-a explicat de ce n-a făcut-o?", a replicat gazda emisiunii. Nicole i-a explicat că soțul său s-a gândit că ea n-o să-l bage în seamă și că nu are nicio șansă să iasă cu ea. "Acum suntem amândoi aici și totul e bine. Nu trebuie să mai răscolim toată treaba asta, da? Așa că o să-mi țin gura închisă", a glumit ea.