Jamie Oliver are 5 copii, dar nu se opreşte aici: „Nu ştii niciodată“

Celebrul maestru bucătar englez şi soţia lui, Jools, nu exclud posibilitatea de a mai avea copii, chiar dacă acum au deja cinci.

La 42 de ani, Jamie Oliver are o familie mare, dar asta nu-l împiedică să se gândească la posibilitatea de a mai deveni tată măcar o dată. El are deja cinci copii cu vârste între 16 ani şi 21 de luni. Deşi a mărturisit că nu şi-au propus să mai aibă un copil, Oliver şi soţia lui, Jools, nu exclud acest lucru.



Cunoscutul Chef englez a recunoscut pentru revista OK că atunci când s-a căsătorit nu se aştepta să aibă o familie atât de mare: "De când avea 18 ani, Jools şi-a dorit numai să aibă o familie mare. Când zicea <<mare>>, credeam că ea se gândeşte la doi copii!", a spus el. Totuşi, el nu dă înapoi în privinţa şanselor de a redeveni tătic: "Nu se ştie niciodată", a spus Jamie în interviul acordat.



Jamie şi Jools sunt căsătoriţi de 18 ani. În acest timp, au apărut în viaţa lor fetele - Poppy (16 ani), Daisy (15 ani), Petal (9 ani) şi cei doi băieţi - Buddy (7 ani) şi River (21 de luni).

În 2016, starul bitanic anunţa pe pagina sa de Facebook naşterea celui de-al cincilea copil al său, "un băieţel care cântăreşte cât 16 pachete de unt", postând şi o otografie a nou-născutului.



Vorbind despre viaţa de părinte, Jamie Oliver s-a declarat preocupat că în curând fiicele sale vor fi curtate de băieţi, aşa că trebuie să le urmărească activitatea pe reţelele de socializare. "Suntem pe punctul de a intra pe terenul băieţilor şi suntem prima generaţie de părinţi care învaţă despre cum folosesc copiii reţelele de socializare şi e greu. Jools şi cu mine îi monitorizăm destul de strâns, fiindcă dacă folosesc un telefon, eu plătesc pentru el şi e sub acoperişul meu, aşa că vreau să ştiu ce fac. Suntem destul de stricţi", a spus el.



În octombrie anul trecut, Jamie Oliver declara pentru show-ul australian "Fitzy and Wippa", transmis de un post de radio din Sydney, că nu mai vrea alţi copii şi că s-a gândit să facă operaţie de vasectomie, dar îi este teamă.

Jools, în schimb, este deschisă la ideea de a mai avea un copil., a mărturisit celebrul chef.Jamie a mărturisit că soţia lui a refuzat să-l lase să facă operaţia de vasectomie, apoi a rămas însărcinată pentru a cincea oară. El a adăugat că nu i-a venit să creadă că este tatăl a cinci copii., a spus el râzând în hohote.De altfel, Jools Oliver a dezvăluit, anul trecut, pentru Vogue că ar mai vrea un copil:, a spus ea.Unul dintre cei mai simpatici tătici din lumea mondenă, Jamie Oliver nu se dovedeşte la fel de priceput în afaceri. În prezent, starul trece printr-o perioadă dificilă, după ce a acumulat datorii de 71,5 milioane de lire sterline (80,7 milioane de euro), din care 2,2 milioane de lire sterline reprezintă salarii restante pentru angajaţii din restaurantele sale.

Potrivit cotidianului britanic Daily Mail, Oliver a încercat să negocieze chirii mai mici pentru restaurantele sale cu proprietarii clădirilor în care se află acestea, pentru a evita prăbuşirea imperiului său culinar, după ce şi anul trecut a raportat pierderi de 10 milioane de lire sterline. Conform unor documente depuse în instanţă, compania are împrumuturi la bănci care se ridică la 30,2 milioane de lire sterline, iar alte 41,3 milioane de lire sterline sunt datorate unor proprietari de clădiri, unde se află localurile sale, şi unor furnizori.