Frumuseţea se moşteneşte: Reese Witherspoon şi fiica ei arată ca două surori

Actriţa americană în vârstă de 41 de ani şi fiica sa de 17 ani au strălucit la premiera ultimului ei film, „Home Again“.

Reese Witherspoon mărturisea recent că fiica sa seamănă atât de mult cu ea, încât fiului mai mic, Tennessee, în vârstă de patru ani, i se întâmplă să se confunde. Şi dacă imaginile pe care vedeta le postează pe Instagram nu sunt elocvente, cea mai nouă dovadă o constituie apariţia sa la un eveniment recent.Actriţa americană a venit marţi însoţită de fiica ei, Ava, la premiera celui mai nou film al său, "Home Again", iar pe covorul roşu asemănarea este la fel de frapantă. Vedeta părea sora mai mare a Avei, deşi între ele e o diferenţă de 24 de ani.Îmbrăcată într-o rochie roşie şi încălţată cu sandale negre, actriţa era foarte mândră de fiica sa. Ava, cel mai mare copil al actriţei, din căsnicia cu fostul ei soţ Ryan Phillippe. Aceasta pare să-şi fi însuşit deja câteva trucuri din cartea despre modă lansată de mama sa, şi a optat pentru o ţinută care i se potrivea; ea a ales o rochie din dantelă într-o combinaţie alb-negru, foarte asemănătoare cu cea pe care Reese a purtat-o la o premieră în New York, relatează Daily Mail.Într-un interviu publicat de revista Southern Living, Reese Witherspoon, care are patru copii, a vorbit despre cum e viaţa sa de familie şi despre cât de mult o ajută Ava.La rândul său, tatăl Avei a declarat pentru Entertainment Tonight că este amuzat de asemănarea dintre ea şi mama sa:Reese a mărturisit că îi este deja greu să se gândească la faptul că fiica ei va pleca la studii., a spus ea.