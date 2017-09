Dieta Kim Kardashian. Ce mănâncă vedeta într-o zi?

După ce a născut cei doi copii, Kim Kardashian a reuşit să slăbească destul de rapid cu o dietă de 1800 de calorii. Vezi ce obişnuieşte ea să mănânce într-o zi!

Vedeta cu forme voluptuoase este admirată de foarte multe femei şi bărbaţi pentru corpul său. În 2013 a apărut pe lume fetiţa sa, North, după care a reuşit să slăbească foarte repede, iar la finalul anului 2015 l-a născut pe Saint şi declara că s-a îngrăşat 27 de kilograme în timpul celei de-a doua sarcini. Vedeta nu ezită să vorbească despre kilogramele în plus şi spune că greutatea sa ideală este de 54 de kilograme şi că înainte de a rămâne însărcinată avea 59 de kilograme.



"M-am îngrăşat 27 de kilograme în timpul sarcinii, dar am avut 4,5 kilograme în plus în ultimii ani, iar acum este momentul să-mi ating scopul. Va fi al naibii de greu, dar pot să o fac şi abia aştept să împărtăşesc experienţa cu voi", le-a scris Kim fanilor săi de pe Twitter la o lună şi jumătate după ce l-a născut pe Saint, potrivit femalefirst.co.uk.



Apoi la patru luni după cea de-a doua naştere, vedeta de 35 de ani se lăuda că a reuşit să dea jos peste 19 kilograme. Înseamnă că dieta pe care o ţine dă roade şi poate vrei să ştii şi tu care este secretul ei.





Ce mănâncă Kim Kardashian într-o zi?

Nutriţionistul ei a declarat într-un interviu că vedeta nu mănâncă mai mult de 1800 de calorii pe zi. Astfel reuşeşte să se menţină la greutatea dorită. Iată cum arată meniul ei într-o zi:



La micul dejun optează pentru o omletă;

La prânz consumă pui la grătar cu dovleac sau o salată de spanac cu sos de brânză feta;

La cină optează pentru paste din zucchini cu cârnaţi din pui picanţi.

Ca gustări, preferă nucile/fructele uscate, humus cu legume crude sau iaurt grecesc cu fructe de pădure. Iar atunci când pofteşte ceva dulce, alege batoanele de ciocolată cu unt de arahide.



După ce şi-a schimbat dieta şi a devenit fan al dietei Atkins, vedeta a pierdut şi mai mult în greutate. Astfel a exclus sau a limitat foarte mult consumul de carbohidraţi, astfel că meniul ei cuprinde proteine, cantităţi mici de lactate şi carbohidraţi complecşi.



"Poate să adauge o porţie mică de orez integral, quinoa, cartofi dulci sau cartof copt. După ce reuşeşti să ajungi la greutatea dorită poţi să adaugi o cantitate mică de carbohidraţi complecşi, deoarece nu te vei îngrăşa la loc", adaugă Colette Heimowitz, nutriţionistul vedetei.



Dar, în mare parte, Kim Kardashian alege întotdeauna o sursă de proteine, cum ar fi carnea de miel, creveţii, somonul, puiul, pe care o combină cu o salată de crudităţi cu ulei de măsline sau legume gătite simplu la abur.

