Sfaturi de stil: cum să ai mai mulți followers pe Instagram

Eşti o adevărată fashionistă şi îţi place la nebunie să primeşti cât mai multe aprecieri pe Instagram?







Accesorizează

Poartă în mod diferit piese vestimentare clasice

Încearcă stilul athleisure

Nu uita de ţinutele monocromatice

Atunci cu siguranţă ai vrea să creşti numărul de persoane care îţi urmăresc activitatea pe această pagină de socializare. Ţinutele tale sofisticate, elegante sau casual vor primi tot mai multe like-uri, dacă urmezi câteva reguli simple. În primul rând, trebuie să ştii care sunt ţinutele ce atrag multe aprecieri. Iată ce ar trebui să porţi în fotografiile pe care le postezi pe contul tău Instagram, potrivit sweetyhigh.com Multe dintre cele care devin celebrităţi pe reţelele de socializare datorită stilului lor vestimentare reuşesc să transforme chiar şi cea mai banală ţinută într-una deosebită. Dar care este secretul lor? Răspunsul stă în accesorii. Accesorizarea corectă este de ajuns pentru a da un plus de farmec unei ţinute destul de simple, aşa cum ar fi combinaţia dintre un maiou alb şi o pereche de jeanşi. Nu te teme să încerci accesoriile statement şi să faci combinaţii îndrăzneţe.O jachetă din denim va fi întotdeuna aceeaşi haină care dispare şi revine iarăşi în tendinţe. De aceea contează foarte mult modul în care alegi să o porţi, astfel încât să fii diferită faţă de milioanele de femei care se fotografiază purtând jachete din denim şi postează imaginile pe Instagram.Ai putea să o porţi, de exemplu, cu topul tău favorit, dar lăsând un umăr gol. Iar această strategie, de a purta piese clasice în moduri diferite te poate diferenţia şi îţi va aduce mai multe aprecieri.Acest concept a devenit tot mai popular în ultimii ani şi presupune combinarea elementelor elegante cu cele sport. O mulţime de fashioniste adoptă astfel de combinaţii vestimentare pentru un look interesant, cu un aer relaxat şi sexy. De exemplu, poţi asocia un hanorac lung şi larg, de tip boyfriend, cu o pereche de cizme lungi cu toc înalt, precum celebra cântăreaţă Ariana Grande.Mai presus decât orice, toate postările tale de pe contul Instagram trebuie să inspire naturaleşe, nu să pară forţate. Dacă stai prea mult pe gânduri şi nu ştii ce ţinută să mai postezi pe contul tău, trage aer în piept şi aminteşte-ţi că nu trebuie să iei totul prea în serios. Un truc simplu pentru momentele în care te simţi blocată este acela de a încerca un look monocromatic. Este şic şi foarte uşor de pus în practică.