Apucăturile unui copil de vedetă: Fiul cântăreţei Mariah Carey a cheltuit 5.000 de dolari pe internet

Vedeta a descoperit că fiul ei, Moroccan, în vârstă de 7 ani, i-a folosit cardul pentru a cumpăra online un câine, cheltuind încă 5.000 de dolari pe site-ul Amazon.

Apetitul nestăpânit pentru cumpărături al celebrei cântăreţe, renumită pentru cheltuielile ei exorbitante, îi dă bătăi de cap acum. Tot văzându-şi mama cum cheltuie banii fără reţineri, fiul ei şi al fostului soţ, Nick Cannon, Moroccan Scott Cannon, în vârstă de şapte ani, s-a gândit să încerce şi el bucata de plastic care îndeplineşte toate dorinţele. Aşa că a luat cardul mamei sale şi s-a pus pe cheltuială: mai întâi a cumpărat un câine pe internet, apoi "a spart" 5.000 de dolari cumpărând tot felul de lucruri de la Amazon.



Mariah a povestit întâmplarea miercuri, în emisiunea de televiziune Jimmy Kimmel Live, spunând că fiul ei este un mic geniu în domeniul tehnologiei şi că pare să fi scăpat de sub control. "Trebuie să-i verific iPad-urile... a cheltuit 5.000 de dolari pe Amazon. Ştie tot. Noaptea trecută, când era cu Nick, a cumpărat un câine. Ăştia cu câinele au sunat şi ne-au anunţat că e pregătit de livrare", a povestit vedete amuzată.



Artista a precizat că a reuşit să anuleze comanda şi câinele n-a mai ajuns la destinaţie.

Ceea ce o uimeşte este faptul că, deşi nu le lipseşte nimic copiilor săi, fiul cel mare a început să experimenteze libertatea de a cumpăra ce îşi doreşte., a spus ea.Vedeta are doi gemeni, Moroccan Scott Cannon şi Monroe Cannon, cu fostul ei soţ, Nick Cannon, cu care a fost căsătorită timp de opt ani, din 2008 până în 2016. Ea a mai fost căsătorită cu Tommy Mottola, între 1993 şi 1998. Artista are acum o relaţie cu dansatorul Bryan Tanaka (33 de ani).Stilul luxos de viaţă cu care Mariah şi-a obişnuit familia şi apropiaţii pare să-l fi influenţat pe fiul ei. Acelaşi comportament înclinat spre cheltuieli i-a dat de gândit până şi miliardarului James Packer, proprietar de cazinouri, cu care solista s-a logodit în ianuarie 2016, după o relaţie de peste un an.