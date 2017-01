Musicalul „La La Land“, marele învingător al Globurilor de Aur. Lista completă a premiilor

Musicalul ”La La Land” a câştigat un număr record de trofee - şapte - în noaptea de luni spre duminică, la Los Angeles, la cea de-a 74-a gală a Globurilor de Aur, un eveniment marcat de numeroase surprize şi de un discurs emoţionant rostit de actriţa Meryl Streep, care a formulat pe scenă un veritabil ”rechizitoriu”, extrem de critic şi de usturător, la adresa lui Donald Trump, preşedintele-ales al Statelor Unite.

A 74-a ediţie a Globurilor de Aur, prezentată de Jimmy Fallon, şi-a încheiat festivităţile, marcată de un discurs aprig al lui Meryl Streep împotriva lui Donald Trump şi a lipsei sale de empatie (şi nu numai), emoţionant prin modul în care a fost transmis şi apelul la o uniune a membrilor industriei cinematografice, alături de presă, indiferent de ţara de origine, sub cupola artei. "Violenţa invită la violenţă. Lipsa de respect, la fel. [...] Transformă-ţi inima rănită cu ajutorul artei", a mai spus ea, citând-o pe una din partenerele sale de scenă, Carrie Fisher.

Scena a aparţinut în mare parte favoritului serii, musical-ul La La Land, ce şi-a transformat toate nominalizările în trofee şi a devenit astfel cel mai premiat film din istoria evenimentului - recordul le-a aparţinut lui One Flew Over the Cuckoo's Nest, în 1975, şi lui Midnight Express, în 1978, relatează Cinemagia.

Actriţa Meryl Streep a fost recompensată cu un trofeu onorific - Cecil B. DeMille Award. Vedeta americană a câştigat opt Globuri de Aur şi a primit de-a lungul anilor un număr record de nominalizări - 30 - la aceste premii.Ceremonia de decernare a Globurilor de Aur, trofee atribuite pe baza voturilor exprimate de reprezentanţii Asociaţiei Presei Străine de la Hollywood, a avut loc în noaptea de duminică spre luni la hotelul The Beverly Hilton din Los Angeles.Cea de-a 74-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur a fost prezentată de Jimmy Fallon.Lista completă a trofeelor atribuite în cadrul celor 25 de categorii de premii care au fost decernate la gala Globurilor de Aur 2017:

CINEMA:



Cel mai bun film - dramă: ”Moonlight"



Cel mai bun film - comedie/ musical: "La La Land"



Cel mai bun regizor: Damien Chazelle ("La La Land")