Scrisoare către bărbatul care m-a înșelat

O cititoare ne-a trimis această scrisoare către bărbatul care a înșelat-o. Și cum probabil printre voi se află și alte femei care au trecut prin asta, am hotărât să o publicăm:

"Dragă fostule iubit,

Dă-mi voie să-ți spun că te-am iubit. De fapt, încă te mai iubesc și nu pentru că aș vrea sau pentru că meriți asta, ci pentru că sentimentul ăsta nu dispare de pe o zi pe alta. Ai citit ce-am spus? Nu dispare de pe o zi pe alta! Deci, permite-mi, te rog, să te întreb de ce m-ai înșelat? Sau ce a fost în capul tău de n-ai vrut să-mi spui că sentimentele tale pentru mine au încetat?

Știi ce? N-ai învățat nimic și pentru că încă mai am o fărâmă de iubire pentru tine, îți voi spune cum stau lucrurile. Tu nu știi ce înseamnă să iubești și mă bucur că ai plecat. Mă bucur că ai dispărut înainte de a-mi face și mai mult rău. Știi de ce mi-e milă de tine? Pentru că nu ai învățat un lucru elementar: respectul. Iubirea fără respect e fadă. Iubirea asta e atât de plată, încât nu merită. Și pentru asta îmi provoci milă. Dar sper ca într-o zi o să știi și tu asta. Sper ca într-o zi să afli și tu că trăiești cu adevărat atunci când dai și primești totul.

Nu sunt supărată că ai făcut asta, ți-am mai spus. Mă bucur. Dar sunt supărată pe mine că ți-am dat totul și n-ai meritat. Sunt supărată că am fost oarbă, dar în același timp, sunt atât de împăcată cu mine! Sunt atât de liniștită când pun capul pe pernă și știu că am făcut tot ce a ținut de mine! Nici măcar n-ai reușit să mă faci să am mai puțină încredere în mine pentru că mâine, când mă voi trezi, eu voi fi mai puternică și mai frumoasă! De mâine, după ce îmi voi liniști gândurile, eu voi ieși cu capul sus.

Dar tu ce vei face când noua ta victimă își va da seama că vei face cu ea același lucru pe care l-ai făcut cu mine? Ce vei face când ea nu va mai avea încredere în tine și va pune sub semnul întrebării tot ce îi vei spune? Sau nu știi că asta se va întâmpla? Ai două variante: fie vei căuta o altă femeie, fie te vei gândi la mine și-ți vei spune: "". N-am să râd, căci nu m-ar bucura suferința ta, dar îți vei merita soarta. În fond, fiecare dintre noi trebuie să ne învățăm lecțiile.

Tu n-ai fost pregătit să mă ai. N-ai fost pregătit să primești atâta iubire și respect. Cred că nici acum nu ești, dar asta nu mai contează. Sper să fii fericit. Sper să înțelegi că dragostea nu înseamnă doar atracție fizică și un chip tânăr. Pentru că dacă tu asta crezi că înseamnă iubirea, înseamnă că nu vei fi niciodată cu adevărat fericit. Nici tu nu vei rămâne veșnic tânăr, nici tu nu vei atrage femeile la nesfârșit cu un chip frumos.

Și mai știi ce? Când o să simți că totul s-a sfârșit, învață să vorbești. Învață că omul de lângă tine merită să știe adevărul, măcar de dragul clipelor petrecute împreună.

Îți doresc să fii fericit. Nu te învinovățesc.

Cu drag,

Femeia care te-a iubit cel mai mult."