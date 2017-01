O nouă ciudăţenie: Un bărbat face reclamă la rimel!

Maybelline a lansat prima reclamă la rimel în care un bărbat promovează acest produs destinat femeilor.

Am trăit s-o vedem şi pe asta: un bărbat machiat şi rujat promovează un rimel! Manny Gutierrez are 25 de ani şi este "beauty boy", un make up artist care postează pe reţelele de socializare imagini cu un look elaborat, inclusiv poze în care se machiază.Gutierrez a început să posteze în 2014 tutoriale de machiaj, iar acum e celebru - cu peste două milioane de urmăritori pe YouTube şi trei milioane pe Instagram, este deja un personaj foarte cunoscut şi pe asta a şi mizat brandul Maybelline New York atunci când l-a desemnat ambasador de imagine.Tânărul s-a declarat încântat de alegerea celor de la Maybelline, relatează cotidianul britanic The Guardian , a spus el într-un interviu pentru Teen Vogue, în 2016.