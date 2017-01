Şi-a filmat tatăl când cânta în maşină, iar imaginile au cucerit internetul - VIDEO

O adolescentă şi-a filmat tatăl în timp ce cânta în maşină. Vocea lui i-a adus o mulţime de admiratori pe internet.

Când a postat filmuleţul pe YouTube, fata care foloseşte userul Daylafulla ştia că va avea succes, dar aşteptările sale au fost cu mult întrecute. Kris Jones se afla în maşină cu fiica lui, în Forth Worth, Texas, când ea l-a rugat să cânte versurile piesei "Tennessee Whiskey" şi l-a filmat cu telefonul.



Melodia lui George Jones, relansată recent de Chris Stapleton, are versuri foarte frumoase şi necesită ceva pricepere, dar Kris chiar are talent şi o voce minunată, dovedind că se poate ridica fără probleme la înălţimea acestei piese.



Fiica lui a postat ineditul cover pe YouTube, iar acesta a devenit viral, adunând peste şase milioane de vizualizări, relatează site-ul littlethings.com. Mulţi chiar i-au cerut adolescentei să-l mai filmeze pe tatăl ei când cântă şi alte piese.