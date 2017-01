Pe lângă faptul că te ajută la slăbit, dacă mănânci zilnic salată aduci o mulţime de alte beneficii pentru corp. Vezi ce efecte spectaculoase are acest obicei!

Scazi colesterolul şi previi constipaţia

Reduci riscul de cancer

Scapi mai repede de kilogramele în plus

Ai mai multă energie

Ai grijă de sănătatea ochilor

Consumi grăsimi bune

Ai grijă de sănătatea oaselor

Vei avea un ten luminos

Nutriţioniştii recomandă mereu verdeţurile proaspete care trebuie să se regăsească zilnic în meniul tău. Tu mănânci zilnic salată? Ştii ce se întâmplă în corp dacă mănânci zilnic salată? Iată câteva dintre beneficiile pe care le aduce acest obicei şi cu siguranţă că vei face mai multe eforturi de acum înainte ca să introduci verdeţurile proaspete în dieta zilnică!Ce se întâmplă în corp dacă mănânci zilnic salată:Dacă ai probleme cu digestia şi te confrunţi cu diverse probleme digestive, dacă mănânci zilnic salată (din spanac, salată verde, varză, rucola, valeriană, andive, pătrunjel, mărar, busuioc) furnizezi corpului fibre care au un rol esenţial pentru sistemul digestiv. De asemenea, un meniu bogat în fibre ajută la scăderea colesterolului rău şi la prevenirea constipaţiei. Fibrele conferă o senzaţie de saţietate, lucru care te va ajuta să mănânci mai puţin şi să slăbeşti mai repede.Numeroase studii au demonstrat că o dietă bogată în verdeţuri, legume şi fructe protejează corpul de boli precum cancerul, diabetul şi bolile de inimă. Antioxidanţii care se regăsesc în salată şi legumele crude oferă protecţie împotriva radicalilor liberi care afectează organismul uman.Studiile arată că dacă mănânci o salată de crudităţi înainte de masa de prânz şi cea de seară vei resimţi senzaţia de saţietate care te împiedică să mănânci mult din următorul fel de mâncare. Astfel, reduci numărul caloriilor şi slăbeşti mult mai repede şi fără bătăi de cap.Datorită conţinutului ridicat în vitamine şi minerale hidratează şi hrănesc organismul.Datorită conţinutului ridicat în luteină, dacă mănânci zilnic salată îţi protejezi vederea de boli grave. "O dietă bogată în verdeţuri, legume şi fructe scade tensiunea arterială, reduce riscul de afecţiuni cardiovasculare, previne anumite tipuri de cancer, reduce riscul de probleme oculare şi digestive şi are un impact benefic asupra nivelului de zahăr din sânge", se explică într-un studiu realizat de Harvard School of Public Health.Salatele se consumă cu un dressing din ulei de măsline extravirgin, felii de avocado, măsline sau diverse nuci/seminţe crude care furnizează grăsimi sănătoasă, favorizând o absorbţie mai bună a nutrienţilor existenţi în verdeţuri. Tot aceste grăsimi sănătoase sunt cele care protejează inima de boli, menţin pielea elastică şi te ajută să slăbeşti.Lipsa vitaminei K are un impact negativ asupra densităţii osoase, de aceea este recomandat să consumi zilnic salată de spanac şi andive/radicchio.Datorită nutrienţilor şi a conţinutului de apă din salată, tenul tău va fi mai curat şi mai luminos.Este foarte important să nu foloseşti dressingurile din comerţ pentru o salată proaspătă, ci să apelezi la unul simplu cu zeamă de lămâie, ulei de măsline extravirgin, sare, piper (eventual usturoi, tahina, iaurt). Evită să adaugi mezeluri, brânzeturi grase şi crutoane salatelor proaspete şi optează în schimb pentru surse de proteine pentru a o face mai săţioasă. Poţi să adaugi: ou fiert, quinoa, tofu, ton, somon, creveţi, nuci, seminţe, piept de pui, carne de curcan sau brânzeturi sărace în grăsimi.