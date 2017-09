Pisica iubeşte şcoala: Bubba, motanul învăţat

O pisică adoră să meargă la ore şi să stea în clasă în timp ce profesorul predă. Pentru că este un elev model, Bubba a primit şi o tocă de absolvent.

Se spune că nu poţi dresa o pisică şi nici măcar n-o poţi învăţa alte lucruri noi în afară de a folosi litiera. Dar asta nu e valabil pentru toate pisicile, cu atât mai puţin pentru Bubba, motanul care adoră să înveţe. De aceea e tot timpul prezent la şcoală. Şi nu doar pentru că acolo trăieşte; această felină chiar vine cu plăcere în clasă şi asistă la cursuri fără să facă nazuri.După ce a fost văzut foarte des intrând în clasă, urmărind desfăşurarea orelor sau lipindu-se de picioarele copiilor, Bubba a devenit în mod oficial elev la colegiul american Leland şi are şi carnet.Stăpânii lui au tot încercat să-l obişnuiască să stea în casă, dar Bubba a protestat de fiecare dată, mieunând până când era lăsat afară. Iar când ieşea din casă, o zbughea direct la colegiul Leland sau la şcoala Harte, unde stătea toată ziulica.În 2009, când a fost adoptat, avea doi ani. În 2016 a primit propriul carnet de elev, iar în iunie anul acesta a fost declarat absolvent, primind şi o tocă, aşa cum îi şade bine oricăui elev care termină liceul., se scrie pe pagina lui de Facebook Bubba a intrat în rândurile elevilor după ce toată lumea, de la copii până la corpul didactic, s-a obişnuit ca el să fie nelipsit de la ore. Exceptând unele miunături prin care mai cerea câte o atenţie (ceva de mâncare sau o mângâiere), Bubba a fost un elev foarte liniştit, care nu a creat niciodată probleme., a povestit un elev.În scurt timp, "elevul" cu blăniţă şi mustăţi primeşte tot timpul scrisori şi mesaje de la admiratori şi a devenit un personaj public, câştigându-şi celebritatea şi în afara şcolii, notează Shareably . Pe Facebook are peste 60.000 de fani şi a fost protagonistul unui articol de patru pagini în cartea Cat Tales, editată de National Geographic.