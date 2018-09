Influencer cu stil: Vedeta de pe Instagram care a purtat 5 rochii de mireasă la nuntă

O tânără dezvăluie că succesul de pe Instagram i-a adus călătorii de lux și cinci rochii de mireasă scumpe, dar are și mult de muncă pentru ca fiecare imagine să iasă perfect.

La 27 de ani, Rachel Ward, din Cheshire, Anglia, a devenit foarte populară pe Instagram. Cu 350.000 de admiratori pe rețeaua de socializare, ea simte presiunea la care a ajuns și încearcă să țină ritmul pentru că din asta a ajuns să trăiască pe picior mare după ce a renunțat la cariera de model.



Postând periodic din locuri superbe, precum Monaco, Canner, Duba și Maldive, unde călătorește la clasa business sau cu avioane private, Rachel se bucură de un stil de viață luxos pe care nu ezită să-l prezinte pe Instagram în imagini stil glamour. Multe dintre ținutele și produsele cosmetice pe care le prezintă îi sunt oferite gratis de brandurile care își promovează astfel noutățile, iar parteneriatele cu companii importante, precum Dior, Estee Lauder și Visa, o ajută să-și mențină activitatea la standarde înalte și, desigur, foarte costisitoare.



Ea susține însă că postările sale nu sunt impuse de faptul că primește bunuri de la furnizori. "Postez imagini cu ținutele mele după ce brandurile îmi trimit hainele și eu aleg lucrurile pe care le-aș purta. Sunt bloggeriță de modă, fotograf, stilist și editor. Pentru această calificare am învățat să lucrez în Photoshop. Jumătate din munca mea înseamnă imagini și editare foto", a declarat ea ziarului Manchester Evening News.



Ca influencer, trebuie să păstrezi constant calitatea muncii tale, spune Rachel, în așa fel încât să-ți creezi noi oportunități. Mai concret, ea pleacă în destinații pe care le prezintă favorabil, obținând apoi invitații de cazare gratuită, cu toate cheltuielile incluse, pentru a prezenta pe larg locurile respective: "Călătoresc în toată lumea pentru a crea imagini bune.



După ce a ajuns la acest nivel, Rachel spune că nu s-ar mai întoarce pe podium. "Lumea modellingului nu era pentru mine. Acum am mai mult control asupra pozelor și asupra a tot ce vreau", a mărturisit ea.



Tânăra devenită influencer în materie de stil a atras atenția când a purtat cinci rochii de mireasă foarte scumpe, în valoare de 60.000 de euro, la cele două ceremonii de nuntă pe care le-a organizat în Maldive și în Anglia.



Rachel s-a căsătorit cu Thomas Cottrell anul trecut, în Maldive, după care a organizat o ceremonie și la Lake District, în iunie anul acesta. I-a fost foarte greu să se decidă ce rochie de mireasă să poarte: "Chiar nu sunt o mireasă obsedată, doar iubesc moda, e ceea ce am studiat", a explicat ea decizia de a îmbrăcat cinci rochii.



Una dintre rochii a cumpărat-o chiar ea, deși a costat peste 11.000 de euro, iar părinții i-au luat și ei una, celelalte trei fiind oferite de branduri.



Tânăra l-a cunoscut pe Thomas în urmă cu cinci ani, prin intermediul unor prieteni comuni.

Ea a petrecut câteva luni, căutând împreună cu mama sa, rochia perfectă de mireasă., a povestit ea, foarte mândră.