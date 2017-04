10 filme care nu au luat Oscarul, deşi îl meritau

Drama despre maturizare a unui băiat de culoare din Miami a fost declarată „Cel mai bun film”, dovedind cât de dornic este Hollywood-ul să-și afișeze imaginea de corectitudine politică, „șifonată” în trecut de campanii precum #OscarSoWhite. Filmul extrem de dramatic e scăpat de multe ori pe panta melodramatismului. Toate relele se întâmplă protagonistului iar el nu reușește să se ridice din postura de victimă, cu atât mai mult cu cât are un „umăr” pe care să se sprijine - susținătorul său necondiționat, Juan. Producția independentă mai are de pierdut și de pe urma jocului stângaci al câtorva dintre debutanți. Într-un an în care muzicalul La La Land era cel mai promițător titlu pentru Oscar, iată că melodrama Moonlight a avut un succes neașteptat.



Să vedem în continuare alte nouă cazuri din istoria celebrelor premii Oscar, în care membrii Academiei au făcut alegeri proaste lăsând nepremiate filme ce meritau Oscarul.