Fenomenul Backstreet Boys se întoarce: Grupul a lansat prima piesă după o pauză de 5 ani

Celebrul grup a lansat primul single şi primul videoclip după o pauză de 5 ani. Backstreet Boys a sărbătorit recent 25 de ani de activitate.

La mai bine de 25 de ani de la debut, băieţii de la Backstreet Boys au devenit bărbaţi, dar timpul nu le-a ştirbit nicidecum succesul, dimpotrivă - muzica lor este în continuare foarte ascultată, iar fanii râvneau la o revenire pe scenă a celebrei trupe. Ei bine, Nick Carter (38 de ani), Kevin Richardson (46 de ani), Howie Dorough (44 de ani), Brian Littrell (43 de ani) şi AJ McLean (40) de ani s-au întors. Mai maturi, dar mai experimentaţi şi la fel de buni, ei au lansat primul single, însoţit de un videoclip, după o absenţă de cinci ani.



Cu lumini, coregrafie şi ritmuri transpuse din perioada lor de glorie din anii '90, cei cinci membri ai trupei impresionează din nou în clipul piesei "Don't Go Breaking My Heart".



Kevin Richardson a declarat pentru Billboard că noua piesă i-a uimit chiar şi pe ei: "În minutul în care am ascultat piesa, am ştiut că e specială. Am fost uimit de aria pianului şi de sintetizatoare. Versuri bune, cu cârlig şi melodie. Te face să vrei s-o asculţi iar şi iar."



Anunţul trupei a stârnit un val de bucurie în rândul fanilor care şi-au exprimat încântarea pe reţelele de socializare, notează Daily Mail.





În anii '90, Backstreet Boys era un fenomen planetar.

Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Littrell, A.J. McLean şi Howie Dorough erau veneraţi de tinerele din întreaga lume, iar muzica lor era ascultată pe toate meridianele.Înfiinţat în 1993, în statul Florida, grupul a vândut peste 135 de milioane de albume la nivel mondial şi a lansat multe piese cu succes la public, precum "I Want It That Way" şi "Shape of My Heart". Este singura trupă de băieţi cu primele şapte albume incluse în top 10 Billboard 200.După mai multe pauze în carieră, în anii 2000, şi plecarea lui Richardson, cei cinci membri ai grupului s-au reunit în 2012 şi au pornit într-un turneu mondial. Backstreet Boys a lansat un nou album de studio în 2013, iar anul trecut a anunţat că lucrează la un nou album.În 2013, Backstreet Boys a primit o stea pe celebrul bulevard Walk of Fame din Hollywood şi şi-a sărbătorit cu nostalgie împlinirea a 25 de ani de activitate.Foto: Hepta