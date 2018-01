Peste 200 de critici şi ziarişti din întreaga lume au participat la cea de-a 11-a ediţie anuală IndieWire Critics Poll, pentru a vota cele mai bune filme ale anului 2017, făcând din aceasta cel mai amplu eveniment critic de gen și cel mai relevant clasament.

Dintre participanţi au făcut parte critici de la IndieWire, de la revista Time, Variety şi Entertainment Weekly, pe lângă publicaţii dedicate filmului precum Cineaste, Cinema Scope şi RogerEbert.com.



Iată, așadar, care sunt cele mai bune filme din 2017 după părerea avizată a criticilor și jurnaliștilor de film.

1. Get Out

Thriller-ul social Get Out semnat de către Jordan câştigâtorul locului 1 în clasament, fiind așadar numit cel mai bun film din 2017. Dacă H.G.

Wells, părintele science-fictionului, în accepţia sa modernă, își imagina un doctor capabil să transforme animalele în oameni prin vivisecţie (The Island of Dr. Moreau, varianta din 1932 e cea mai bună ecranizare), regizorul și scenaristul Jordan Peele jonglează cu această idee dându-i o altă formă. Ce mai reușește Jordan Peele este să ne prezinte un altfel de tip de zombie (mai apropiat de originea noțiunii) decât cel văzut în recentele seriale populare precum The Walking Dead.