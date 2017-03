Cum ar arăta visele noastre dacă le-am putea fotografia? 72 de imagini ireale

Un artist fotograf turc îmbină nu doar mai multe fotografii, ci şi realitatea cu fantasticul. Imaginile pe care le creează sunt incredibile.

Tuturor ni se întâmplă să ne trezim dimineaţa tulburaţi după o noapte în care am avut un vis neobişnuit, inexplicabil, în care frânturi din realitate se amestecau cu fantasticul. Imaginile atât de puternice încât erau aproape palpabile ne-au transpus într-o altă lume din care ne rupem brusc şi apoi ne trezim crezând că ceea ce am văzut era atât de real...Hüseyin Şahin, un artist fotograf fin Istanbul, reuşeşte să creeze aducă lumea viselor în imagini incredibile, pe care le realizează prin editarea foto. Ca un vrăjitor din basme, el suprapune mai multe imagini, generând scene suprarealiste.Tehnica suprapunerii mai multor imagini este folosită de mulţi, dar stilul lui Şahin împinge limitele imaginaţiei umane până acolo unde reuşesc să o facă cele mai absurde vise pe care le putem avea - indiferent că sunt vise superbe sau coşmaruri intense, relatează Bored Panda Şahin îşi publică lucrările pe site-ul său, Behance , şi pe Instagram , unde are peste 55.000 de urmăritori.Priveşte-le, simte-le şi încearcă să le înţelegi pentru că un lucru e sigur: aşa ceva poţi să vezi doar într-un vis!