Cel mai tare loc de muncă: Şi-a făcut birou sub un pod!

Un designer spaniol şi-a construit un birou neobişnuit. Locul său de muncă se află sub un pod!

Biroul pe care Fernando Abellanas l-a prezentat pe Instagram are toate dotările obişnuite: o masă şi două rafturi, oferind tot spaţiul necesar pentru depozitare pe care le oferă un birou obişnuit. Atâta doar că se află sub un pod din Valencia, iar locul exact este ţinut secret.



"Este un proiect temporar. Va dura până când cineva îl va descoperi şi va fura lucrurile sau până când autorităţile vor da de el şi îl vor desfiinţa", a declarat Abellanas.



Designerul spune că ideea acestui birou este să demonstreze că un spaţiu minimalist de lucru poate fi amenajat aproape oriunde, cu resurse reduse. Ei bine, imaginile publicate de site-ul DeMilked ne arată că un birou poate fi folosit chiar şi sub un pod. De preferat ar fi unul părăsit, întrucât traficul de deasupra ar face inutil tot efortul...