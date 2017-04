Top 10 cele mai romantice orașe din lume

Există în lume orașe al căror nume a devenit sinonim cu dragostea. Fie că apar în filme, în fotografiile de pe rețelele de socializare sau în pliantele îmbietoare ale agențiilor de turism, aceste orașe fac parte constant din visurile femeilor din întreaga lume și, uneori, și ale bărbaților.

1. Veneția (foto deschidere)



2. Paris

3.

4. Florența

Despre aceste orașe s-au scris cărți, s-au făcut filme, s-au compus melodii. Sunt cele mai romantice orașe din lume.Iată mai jos o prezentare a celor mai romantice zece orașe din lume:Dacă Veneția nu ar fi existat, cu siguranță ar fi fost inventată. O plimbare cu gondola pe canalele care împânzesc orașul va fermeca iremediabil și cea mai nepăsătoare inimă. Iar plimbările pe podurile înguste și pe străduțele, străjuite de clădiri vechi, care se termină în piațete monumentale te vor face cu siguranță să te îndrăgostești, dacă nu ai făcut-o deja.Despre „orașul luminilor” poți să scrii într-o multitudine de feluri pentru că îți oferă o largă paletă de abordări. Este un oraș romantic prin definiție dar și un reper obligatoriu pentru cei pasionați de istorie, artă, arhitectură, gastronomie, modă… De la plimbările pe Sena, la Turnul Eiffel și din Montmartre până pe Champs Elysees, Parisul este un muzeu în aer liber, dar un muzeu viu, plin de romantism, care respiră iubire în fiecare zi. Odată ce vei merge la Paris, vei ajunge la vorbele lui Humphrey Bogart: „We’ll always have Paris”.Parisul Europei Centrale, așa cum este pe drept-numită capitala Cehiei, este un oraș superb, în care vechiul se îmbină armonios cu noul pentru a da naștere unei ambianțe excelente de vacanță. Vei fi încântată de Orașul Vechi, străjuit de Catedrala Sf. Vit, de parcul Petrin, de Turnul cu ceas, Podul Karol și o multitudine de alte obiective. Iar plimbările prin Orașul Vechi vor constitui cu siguranță o delectare.Capitala Renașterii, Florența a fost cel mai important centru cultural al Europei în Evul Mediu. Sub influența familiei de Medici, aici au propășit și creat cei mai mari artiști ai vremii, cum ar fi Michelangelo sau Botticelli, care au lăsat în urma lor comori de neprețuit. Frumusețea orașului care stă la poarta de intrare în Toscana te va fermeca, plimbările de seară prin oraș, peste Ponte Vecchio, încheiate cu un sărut vor aprinde sau spori flacăra iubirii.