De ce e bine să bei zilnic apă cu castraveți?

Știm cu toții că este foarte important să bem multă apă pe parcursul unei zile, însă atunci când vrei altceva poți să apelezi la apa cu castraveți. Gustul ei este unul proaspăt, este o alternativă bună și are capacitatea de a hidrata intens corpul. Astfel că ai o mulțime de motive să consumi apă cu castraveți, cu atât mai mult cu cât ea este bună și pentru sănătatea pielii.

Pe lângă siliciu, castraveții mai conțin antioxidanți care mențin pielea elastică și fără imperfecțiuni. Dacă suferi de acnee, poți să folosești feliile reci de castravete pentru a le aplica pe zonele cu probleme. Acestea vor reduce roșeața cauzată de coșuri. De asemenea, poți chiar să folosești apa cu castravete pentru a clăti fața cu ea.

Apa are zero calorii, însă adăugând câteva felii de castravete nu trebuie să te îngrijorezi în privința conținutului caloric. Apa cu castravete nu are mai mult de 45 de calorii, susțin specialiștii, astfel că poți să o consumi în siguranță pe tot parcursul zilei.Are efect răcotiror și un gust proaspăt.