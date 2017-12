De ce ar trebui să bei apă cu ghimbir

Există foarte multe soluții naturale pe internet pentru pierderea excesului de greutate. Însă știai că un consum regulat de apă cu ghimbir îți oferă acest beneficiu și nu numai? Iată de ce ar trebui să incluzi și tu apa cu ghimbir în dieta ta!

Motivele pentru care ar trebui să bei apă cu ghimbir

Cum să prepari apă cu ghimbir?

Ingrediente

Modalitate de preparare

Celelalte beneficii ale apei cu ghimbir sunt:

1. Îmbunătățirea fluxului sanguin

2. Îmbunătățirea absorbției suplimentelor

3. Tratarea gripei și răcelilor

4. Ameliorarea durerii articulare

Un consum regulat de apă cu ghimbir îți oferă numeroase beneficii, printre care se numără și arderea rapidă a grăsimilor problematice din organism. În plus, comsumarea acestei băuturi poate fi foarte utilă și când vine vorba de reglarea tensiunii arteriale ridicate și împiedicarea formării cheagurilor de sânge în artere. Este un antioxidant puternic și luptă împotriva radicalilor liberi, care reprezintă principalul vinovat al apariției cancerului. Apa cu ghimbir este foarte eficientă și când vine vorba de reducerea nivelului de colesterol din sânge. Are și proprietăți calmante. Apa cu ghimbir are puterea de a preveni infecțiile, durerea articulară, inflamația din corp și osteoartrita. Datorită proprietăților sale calmante și antioxidante, apa cu ghimbir este considerată a fi un tratament foarte eficient pentru prevenirea și combaterea cancerului.1,5 litri de apăcâteva rădăcini subțiri de ghimbirzeamă de lămâieÎn primul rând, apa trebuie încălzită, iar rădăcinile de ghimbir se curăță, se feliază și se adaugă în apă. Se lasă pentru aproximativ 15 minute, pentru a fierbe. Se închide focul, se lasă să se răcească și se scoate ghimbirul din apă.La sfârșit, se adaugă zeama de lămâie. Se bea un pahar de apă cu ghimbir dimineața pe stomacul gol și unul înainte de masa de seară.Ghimbirul are un conținut bogat de zinc și magneziu, care este important pentru ameliorarea fluxului sanguin. Ghimbirul are și capacitatea de a împiedica transpirația în exces și scade febra.Atunci când consumi ghimbir, îi oferi corpului tău suplimentele necesare și îl ajuți să le absoarbă în mod corespunzător, datorită incitării emisiilor stomacului și catalizatorilor pancreatici. Atunci când ai probleme cu pofta de mâncare, este recomandat să iei ghimbir înainte de cină.Ghimbirul are proprietăți antiinfecțioase și expectorante, care sunt foarte eficiente în tratamentul gripei și al răcelii. Rădăcina de ghimbir este un tratament popular în cazul tusei, al răcelii și al gripei.Ghimbirul conține puternice proprietăți calmante, care sunt foarte benefice când vine vorba de reducerea inflamației și a durerilor articulare.