Cele mai bune 9 alimente care protejează ficatul de boli

Unele alimente au capacitatea de a proteja ficatul de boli. Substanţele bune pe care le conţin au fost studiate şi s-a demonstrat că ar avea acest efect protector.

1. Usturoiul

2. Uleiul de măsline extravirgin

3. Verdeţurile şi legumele

5. Grepfrutul

6. Nucile

7. Merele

8. Turmericul

9. Avocado

Ficatul este organul care procesează absolut orice intră în organismul nostru. De aceea, are nevoie de alimentele care îi conferă protecţie şi îl ajută să funcţioneze corect. Cele mai bune alimente care protejează ficatul şi pe care este indicat să le consumi sunt:Este un aliment care nu trebuie să lipsească din alimentaţia ta, deoarece aduce o mulţime de beneficii pentru corp. Usturoiul conţine mult seleniu care potenţează efectele antioxidanţilor şi stimulează procesul de detoxifiere. De asemenea, o altă substanţă care se regăseşte în usturoi se numeşte arginină şi este un aminoacid care relaxează vasele sanguine şi reduce tensiunea arterială, protejând astfel ficatul şi inima de boli. La toate aceste beneficii se mai adaugă cele aduse de vitaminele B6 şi C, care au un efect protector asupra ficatului.Atunci când este consumat cu moderaţie, uleiul de măsline de calitate este de un real folos pentru sănătatea ficatului tău. El furnizează lipidele care favorizează eliminarea toxinelor din corp, ajutând astfel ficatul să-şi facă treaba mai uşor.Toate verdeţurile şi legumele aduc o mulţime de beneficii pentru sănătatea ficatului, deoarece stimulează procesul de detoxifiere, favorizând astfel eliminarea toxinelor din corp. Consumă cu regularitate rucola, spanac şi cicoare, deoarece sunt recunoscute pentru efectul lor de stimulare a bilei. De asemenea, include în alimentaţia ta cât mai des sfecla roşie pentru că s-a demonstrat faptul că ea curăţă sângele, astfel că ficatul va funcţiona mai bine şi va favoriza o absorbţie mai bună a nutrienţilor esenţiali pentru corp. Alte legume care nu trebuie să-ţi lipsească din meniu sunt broccoli, conopida, varza şi varza de Bruxelles, deoarece ajută ficatul să producă enzime care sunt implicate în procesul de eliminare a toxinelor.Este considerat unul dintre cele mai sănătoase ceaiuri, datorită conţinutului ridicat de antioxidanţi care protejează ficatul şi protejează corpul de cancer.Vitamina C şi glutationul sunt cele două ingrediente pentru care grepfrutul este atât de bun pentru sănătatea ficatului. Acestea ajută ficatul să producă mai multe enzime care ajută la eliminarea toxinelor din corp.Nucile conţin arginină, glutation şi acizi graşi omega-3 care au rolul de a preveni depunerea grăsimilor în ficat şi de a uşura procesul de detoxifiere.Au un conţinut ridicat de pectină, o substanţă care este necesară pentru curăţarea sistemului digestiv de toxine, uşurând astfel munca ficatului. Include aceste fructe în meniul tău zilnic pentru a beneficia de efectele lor benefice!Conţine curcumină care este o substanţă cu efect antioxidant şi antiinflamator, cu multiple beneficii atât pentru ficat cât şi pentru întregul organism. Ea stimulează producerea bilei şi favorizează detoxifierea ficatului. De asemenea, curcumina s-a dovedit a avea un efect puternic de regenerare a celulelor ficatului, prevenind toxinele şi alcoolul să se transforme în compuşi nocivi pentru sănătate.Conţine glutation, vitamina C şi vitamina E, o combinaţie care neutralizează acţiunea nocivă a radicalilor liberi şi protejează celulele ficatului. Consumă zilnic un sfert de avocado pentru a beneficia de efectele lui protectoare!