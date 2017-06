Ce se întâmplă în corp dacă mănânci zilnic ghimbir. Efecte spectaculoase!

Acest ingredient minune a fost folosit de secole pentru a trata diverse boli. Descoperă ce se întâmplă în corp dacă mănânci zilnic ghimbir!

1. Ficatul tău va fi protejat de boli

2. Nutrienţii vor fi absorbiţi mai uşor

3. Împiedică depunerea colesterolului pe artere

S-au descoperit peste 500 de compuşi în rădăcina de ghimbir, toţi având efecte spectaculoase asupra corpului nostru. Ghimbirul este un remediu folosit de secole pentru a trata diverse afecţiuni, iar în prezent cercetătorii au demonstrat că efectele sale pot să fie mai puternice decât a multor medicamente.Chiar dacă nu eşti obişnuită să-l foloseşti, după ce vei citi despre efectele pe care le are asupra corpului cu siguranţă că vei găsi o soluţie pentru a-l include în alimentaţia zilnică. Fie că îl foloseşti sub formă de pulbere, proaspăt răzuit în mâncăruri sau pentru a prepara un ceai delicios sau un smoothie, ghimbirul nu trebuie să lipsească din meniul zilnic.Este un produs pe care-l găseşti în supermarketuri, nu este foarte costisitor şi se păstrează foarte uşor pentru a-l avea mereu la îndemână. Consumul zilnic de ghimbir are efecte spectaculoase asupra corpului, de la îmbunătăţirea digestiei şi arderea grăsimilor până la calmarea durerilor din diverse cauze, datorită proprietăţii sale de a acţiona ca un antiinflamator.Iată ce se întâmplă în corp dacă mănânci zilnic ghimbir:Un studiu apărut în 2012 în publicaţia Indian Journal of Pharmaceutical Sciences arată că ghimbirul şi cicoarea au un efect similar asupra ficatului, ajutând la buna lui funcţionare.În urma testelor efectuate s-a constatat că prin consumul de ghimbir funcţiile ficatului s-au îmbunătăţit, eliminarea toxinelor s-a făcut mai bine şi sângele s-a curăţat. De asemenea, specialiştii au analizat o mostră de ţesut din ficat în urma consumului regulat de ghimbir, iar efectele au fost surprinzătoare asupra funcţiilor ficatului.Prin consumul zilnic de ghimbir, vitaminele şi mineralele sunt mai bine absorbite în corp. Acest efect apare datorită faptului că ghimbirul favorizează eliberarea unor enzime importante în procesul de digestie.

Atunci când este consumat zilnic, ghimbirul are un efect spectaculos asupra grăsimilor din corp. El împiedică formarea depozitelor de colesterol, protejând inima de boli grave. Iar atunci când este consumat în combinaţie de ceapa şi usturoiul, efectul protector asupra inimii este unul mult mai puternic.

4. Curăţă sinusurile

Dacă ai nasul mereu înfundat, ghimbirul poate să facă minuni pentru tine. Datorită unui compus care se regăseşte în compoziţia lui, ghimbirul curăţă căile nazale şi te ajută să respiri uşor.