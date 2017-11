Pătrunjelul este foarte sănătos, însă nu îl consumăm suficient de des. Află ce se întâmplă dacă mănânci pătrunjel între mese şi ce beneficii aduce el pentru corp!

Ce se întâmplă dacă mănânci pătrunjel între mese

Pătrunjelul previne apariția cancerului

Pătrunjelul protejează inima de boli

Pătrunjelul întărește sistemul imunitar

Pătrunjelul previne apariția diabetului

Îl folosim adesea pentru a orna supele sau mâncărurile, însă pătrunjelul verde consumat în cantităţi mari poate să aducă o mulţime de beneficii pentru sănătate. El este o sursă importantă de fier, potasiu, calciu, mangan, vitaminele A, C, E, K, acid folic, betacaroten şi clorofilă.Dacă mănânci pătrunjel între mese vei avea o digestie mai bună, deoarece conţine o mulţime de fibre care uşurează tranzitul intestinal. Pătrunjelul presărat peste orice mâncare sau folosit în cantităţi mari în salate controlează nivelul colesterolului în sânge, are efect diuretic şi favorizează eliminarea toxinelor, purifică sângele datorită conţinutului mare de clorofilă şi previne formarea tumorilor canceroase. Un alt beneficiu aduc de consumul de pătrunjel este legat de faptul că împiedică retenţia de apă şi previne balonarea şi flatulenţa.Frunzele de pătrunjel consumate între mese împrospătează respiraţia, deoarece au capacitatea de neutraliza mirosul de ceapă şi usturoi.În plus, trebuie să ştii că pătrunjelul are o cantitate dublă de fier faţă de spanacul care este recunoscut pentru conţinutul bogat în acest mineral. Prin urmare, ai toate motivele să incluzi pătrunjelul verde peste fiecare masă pe care o consumi, deoarece el este versatil şi se potriveşte în multe combinaţii.S-a demonstrat că pătrunjelul are o mulțime de compuși cu efect anticancerigen, adică substanțele existente în aceste frunze pot să inhibe dezvoltarea tumorilor canceroase.Un studiu apărut în Journal of the Science of Food and Agriculture a demonstrat clar că pătrunjelul abundă în acești compuși anticancerigeni. De asemenea, pătrunjelul acționează ca un antioxidant, distrugând radicalii liberi care afectează celulele sănătoase și inhibă multiplicarea și răspândirea celulelor canceroase în corp.Deoarece are un conținut bogat în acid folic, pătrunjelul aduce o mulțime de beneficii pentru sănătatea inimii. Dacă vei consuma pătrunjel în fiecare zi, aportul de acid folic protejează vasele sanguine și reduce riscul de infarct, deoarece convertește homocisteina (un produs toxic care rezultă din descompunerea proteinelor in corp) în molecule inofensive.Deoarece este bogat în minerale, vitamine și antioxidanți, pătrunjelul este un excelent tonic pentru corp și ajută la întărirea sistemului imunitar. Vitaminele C, A, K, niacina și folașii se regăsesc din abundență în frunzele de pătrunjel, aducând o mulțime de beneficii pentru sistemul imunitar. De asemenea, clorofila din frunzele de pătrunjel are efect antibacterian și curăță sângele de toxine.Un studiu apărut în publicația Journal of Nutrition arată că un consum ridicat de alimente care conțin o substanță numită myricetin poate reduce cu 26% riscul de a dezvolta diabet zaharat de tip 2. Pătrunjelul este o sursă bogată în acest nutrient, el conținând 8 miligrame la 100 de grame de frunze.