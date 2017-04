Ce alimente să eviți dacă ai artrită psoriazică

Dacă suferi de artrită psoriazică, există o multitudine de motive pentru care ar trebui să mănânci sănătos. Atunci când pacienții cu artrită psoriazică se gândesc la dieta lor, ar trebui să ia în considerare și că psoriazisul ar putea să crească riscul apariției altor probleme de sănătate, cum ar fi hipertensiunea arterială, obezitatea și diabetul.

Ce să nu mănânci dacă ai artrită psoriazică

1. Dulciuri

2. Alimente procesate

3.

4. Produse lactate

5. Sucuri

Este important ca pacienții cu artrită psoriazică să mănânce alimente care protejează inima și care îi ajută să mențină un nivel sănătos al colesterolului. În același timp, ar trebui să fie evitate alimentele care provoacă inflamații sau care conțin calorii goale, ce pot duce la creșterea în greutate și sunt bogate în colesterol.Preparatele cu zahăr au puține beneficii nutriționale, iar dulciurile au fost corelate cu nivelul ridicat al colesterolului, creșterea în greutate și mărirea tensiunii arteriale, precum și un risc mai mare de apariție a diabetului, cancerului și bolilor de inimă. În plus, consumul de amidon rafinat și zahăr poate stimula producerea de molecule proinflamatorii. Cu alte cuvinte, limitarea consumului de zahăr reprezintă o strategie inteligentă pentru toată lumea, dar este deosebit de importantă pentru persoanele cu artrită psoriazică.Mâncarea procesată, produsele de patiserie cumpărate și multe alte alimente procesate sunt adesea pline de zahăr, sare și conservanți. Toate aceste alimente nu au un impact pozitiv asupra pielii, articulațiilor și inimii tale.Deși este dificil să fii mereu la curent cu veștile despre grăsimile bune și rele, carnea grasă, mai ales sub formă prelucrată, rămâne pe lista alimentelor problematice. Baconul conține grăsimi saturate, care poate crește nivelul colesterolului rău și riscul bolilor de inimă. În plus, în funcție de modul în care este carnea preparată, acest aliment poate conține, de asemenea, produși finali de glicare avansată, care sunt corelați cu apariția inflamațiilor.Unele persoane cu artrită psoriazică pot semnala agravarea simptomelor după consumul produselor lactate. Laptele a fost adesea văzut ca o sursă a inflamațiilor. Mulți doctori recomandată evitarea produselor lactate în ceea ce-i privește pe cei care suferă de orice tip de boală inflamatorie.Sucurile pe care le găsești la supermarket conțin foarte multe calorii și zahăr. Iar sucurile fără zahăr conțin îndulcitori artificiali, cum ar fi aspartamul și sucraloza, substanțe asociate cu un risc crescut de apariție a diabetului de tip 2, bolilor de inimă, depresiei. În plus, sucurile dietetice nu au nicio valoare nutritivă și pot duce în continuare la creșterea în greutate.