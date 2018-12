Cât de sănătoase sunt ouăle?

Ouăle apar în meniuri în diferite preparate, fiind folosite atât la micul dejun, cât și la diferite alte rețete. Dar aceste alimente vin mereu însoțite de întrebări.

Îți vor crește nivelul colesterolului? Ar trebui să comanzi o omletă din albușuri de ou sau ar trebui să mănânci doar gălbenușurile? Sunt oare ouăle organice mai nutritive? Indiferent dacă le mănânci în fiecare zi sau doar ocazional, poți învăța cum să incluzi ouăle într-o dietă sănătoasă. Iată ce spun experții despre aceste alimente!





Sunt sănătoase sau nu ouăle?





Experții în nutriție sunt de acord că proteinele și vitaminele din ouă transformă aceste alimente într-o opțiune sănătoasă. Acestea au 13 minerale și vitamine esențiale. În plus, sunt o sursă valoroasă de proteine de înaltă calitate, de care are nevoie corpul uman pentru a construi și menține mușchi puternici și sănătoși. Un ou mare are aproximativ 6 grame de proteine și 72 de calorii, oferind o nutriție adecvată într-un pachet caloric mic.





Ouăle au un conținut bogat și de substanțe nutritive, inclusiv de biotină (ajută organismul să transforme alimentele în energie utilizabilă), colină (micronutrient esențial implicat în metabolism printre altele), vitamina A (importantă pentru sistemul imunitar), luteină și zeaxantină (protejează corpul de radicalii liberi). Ouăle sunt și unul dintre singurele alimentele care au în mod natural vitamina D, ideală pentru sănătatea oaselor.





Cât de sănătoase sunt gălbenușurile de ou?





Mulți oameni se întreabă dacă gălbenușurile sunt bune sau nu pentru ei. Acestea au avut o reputație negativă din cauza colesterolului, despre care experții spuneau că dăunează sănătății. Un ou mare conține 186 de miligrame de colesterol, iar valoarea zilnică recomandată pentru colesterol este mai mică de 300 de miligrame.





Se credea că ouăle sunt asociate cu un risc crescut de boli de inimă din cauza conținutului mare de colesterol. Cu toate acestea, cercetările curente arată că, în cazul celor mai mulți oameni, colesterolul alimentar nu poate afecta semnificativ nivelul colesterolului din sânge.





În plus față de colesterol, gălbenușul conține, de asemenea, multe dintre substanțele nutritive ale ouălor. Beneficiile gălbenușurilor includ, de asemenea, cantități mari de fier, acid folic, vitamine, luteină și zeaxantină. În timp ce gălbenușul conține mai puține proteine decât albușul, oferă câteva substanțe nutritive sănătoase, cum ar fi vitaminele solubile în grăsimi, acizii grași esențiali și antioxidanții.





Cât de sănătoase sunt albușurile de ou?





La un moment dat, se credea că este sănătos să mănânci omlete numai din albușuri de ou.Dar albușurile de ou oferă doar niște proteine și vitamina B, de aceea experții recomandă consumul întregului ou. Omletele sunt mai delicioase atunci când incluzi și gălbenușul. Însă ține minte că pierzi aproape jumătate din cantitatea de proteine din ou atunci când îndepărtezi gălbenușul. De asemenea, pierzi toate acele vitamine și minerale esențiale, precum vitamina D, E, A, colina și antioxidanții.





Legătura dintre ouă și colesterol





Conform studiilor din 2015 privind dieta, colesterolul alimentar nu mai reprezintă un motiv de îngrijorare când vine vorba de creșterea nivelului colesterolului din sângele unei persoane. Factorii de risc mai probabili pentru riscul bolilor cardiace includ genetica, absența exercițiilor fizice și opțiunile stilurilor de viață cum ar fi fumatul și consumul de alcool. De fapt, cercetările recente au constatat că persoanele care au consumat aproximativ un ou pe zi au avut un risc mai scăzut al dezvoltării bolilor de inimă și accidentului vascular cerebral.Acest efect probabil că este datorat nivelului ridicat de colesterol bun din ouă, care poate contribui la combatarea acumulării de grăsimi în vasele de sânge. Un alt studiu, publicat în American Journal of Clinical Nutrition, a constatat că un ou pe zi nu reprezintă o problemă pentru persoanele cu un risc mai mare pentru problemele de inimă și colesterol.





Care este ce mai sănătos mod de a prepara ouăle?





Este bine să gătești ouăle, nu doar pentru a reduce riscul otrăvirii alimentare. Ouăle gătite fac proteinele să fie mai digerabile și cresc biodisponibilitatea biotinei. Poți găti ouăle cum vrei: omletă, fierte mai moale sau mai tare, omletă sau poșate. Cât timp mănânci întregul ou, vei primi toate substanțele nutritive pe care le oferă ouăle. Le poți combina și cu legume dacă vrei să le faci mai hrănitoare. Omletele reprezintă o modalitate excelentă de a include mai multe legume în dieta ta, în timp ce obții o sursă importantă de proteine.