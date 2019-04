Cât de sănătoasă este mierea?

Mierea este făcută din nectar. Albinele colectează nectarul diluat din flori, au o activitate enzimatică după ingerare, regurgitează în celulele de miere și evaporă un procent de apă, producând un lichid vâscos foarte dulce, cunoscut sub numele de miere. Substanța dulce este în cea mai mare parte formată din fructoză și glucoză, zaharuri simple care sunt ușor de transformat de organism în energie și apă.

Mierea conține, de asemenea, vitamine, minerale, electroliți, enzime, aminoacizi și flavonoide. Acești compuși sunt responsabili pentru unele dintre potențialele beneficii aduse sănătății de miere și sunt o parte din ceea ce distinge mierea de zahăr și de alți îndulcitori.

Cercetările au corelat mierea cu o îmbunătățire a echilibrului microbian intestinal, cu ameliorarea tusei și a altor afecțiuni respiratorii. Datorită conținutului său de substanțe nutritive, se crede că mierea are proprietăți antibacteriene, antioxidante și antiinflamatorii, împreună că potențialul de vindecare a afecțiunilor precum durerile de gât, tulburările digestive și arsurile. Dar este important să iei în considerare întreaga imagine nutrițională. Pentru a obține multe dintre aceste beneficii, trebuie să mănânci multă miere. Iar o cantitate mare de miere înseamnă multe calorii.

Adu-ți aminte că mierea înseamnă zahăr. Ceea ce mulți oameni consumă în exces. Specialiștii în sănătate recomandă limitarea cantității de zahăr la aproximativ 6 lingurițe pe zi pentru femei și aproximativ 9 lingurițe pe zi pentru bărbați. Consumul de zahăr în exces este corelat cu o creștere nesănătoasă în greutate, precum și cu un risc crescut de apariție a bolilor cronice, cum ar fi bolile de inimă și diabetul zaharat.

Este important să mănânci miere cu moderație. Porția de miere recomandată este de o lingură, aceasta având 64 de calorii și 17 grame de zahăr. Încearcă să menții aportul zilnic de orice zahăr adăugat sub 100 de calorii pe zi pentru femei și 150 de calorii pe zi pentru bărbați.

Având în vedere că gustul mierii este cel care o deosebește de alți îndulcitori în mare parte, este recomandat să folosești mierea în moduri care să îi evidențieze aroma. Poți pune o lingură de miere în ceai, în iaurt, în fulgii de ovăz de la micul dejun sau pe o felie de pâine prăjită. Mierea dă un gust deosebit și dressingurilor pentru salate.

Care este cel mai bun tip de miere? Depinde de ce aromă cauți și cum vrei să folosești mierea. Mierea manuka are un gust mai puternic, dar s-ar putea să nu fie atât de bună pentru preparatele pe care le gătești la cuptor.Mierea mai închisă la culoare are un conținut mai ridicat de antioxidanți, dar are și o aromă mai amară.