Beneficiile sâmburilor amari de caise pentru sănătate

Sâmburii amari de caise sunt folosiți pentru nucleul lor. Acesta este utilizat pentru producerea uleiurilor și altor substanțe chimice necesare în scopuri medicinale.

Cum te pot ajuta beneficiile sâmburilor amari de caise?

În ciuda zvonurilor legate de siguranța sâmburilor amari de caise, nucleul acestora se folosește pentru tratarea cancerului. În mod obișnuit, se administrează pe cale orală sau sub formă de injecție.Nucleul sâmburilor amari de caise conține o substanță chimică toxică, ce este cunoscută sub numele de amigdalină. Atunci când ajunge în organismul uman, acest produs chimic este convertit în cianură, care este toxică. A existat un interes în utilizarea sâmburilor de caise în lupta împotriva cancerului, deoarece se credea că amigdalina este preluată inițial de către celulele canceroase și convertite în cianură. Însă amigdalina este convertită în cianură abia în stomac. Atunci când este consumată în doze mari, poate cauza o toxicitate acută.Alte studii au ajuns la concluzia că sâmburii de caise au un conținut ridicat de compuși fenolici. Un studiu realizat pe 14 genotipuri de caise din India a dezvăluit faptul că sâmburii de caise au un conținut fenolic cuprins între 92 și 162 de miligrame de acid galic per suta de grame. Iată câțiva dintre compușii fenolici care au fost identificați în fructele de caise: quercitina, catechina, epicatehina, acidul p-cumaric, acidul cafeic, acidul ferulic. Fenolii sunt niște antioxidanți care luptă împotriva radicalilor liberi din organismul uman.Prin neutralizarea radicalilor liberi și reducerea stresului oxidativ din organism, fenolii pot fi utilizați pentru tratamentul diferitelor afecțiuni, cum ar fi diabetul, bolile cardiovasculare, boala Alzheimer și alte tulburări neurodegenerative. Uleiul din sâmburi de caise are și o cantitate importantă de vitamina E (alfa-tocoferol), care este un alt antioxidant puternic liposolubil.Există două tipuri de sâmburi de caise - amari și dulci. Sâmburii amari de caise conțin cea mai mare concentrație de vitamina B17 și ar trebui să fie consumați în detrimentul celor dulci, dacă vrei să mănânci acești sâmburi de caise în mod special pentru acest nutrient.Un alt compus interesant, care a fost regăsit, de asemenea, în sâmburii de caise, este acidul pangamic sau vitamina B15. Conform specialiștilor, cel mai bun mod de a înțelege efectul pe care îl are vitamina B15 este prin asocierea acesteia cu oxigenul instant. Aceasta crește eficiența oxigenului din întregul organism și ajută la detoxificarea produselor reziduale. După cum știm, lipsa de aprovizionare adecvată cu oxigen la nivelul celulelor reprezintă o cauză majoră a bolilor pe termen lung. Prin urmare, consumul sâmburilor de caise poate corecta această problemă, până la un anumit nivel. Prin reoxigenarea organismului, sâmburii de caise te pot ajuta și să-l detoxifici.