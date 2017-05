9 alimente care îți ajută tranzitul intestinal

Tranzitul intestinal nu este un subiect dezbătut cu ușurință, însă acesta poate duce la apariția unor afecțiuni care îți pot influența destul de mult viața.

Iată câteva alimente care îți ajută tranzitul intestinal!Ce alimente îți ajută tranzitul intestinal?În timp ce o dietă echilibrată ar trebui să fie soluția perfectă pentru tranzitul intestinal, episoadele repetate de constipație pot fi evitate cu ajutorul anumitor alimente. Iată care sunt acestea!O singură prună uscată conține aproximativ 1 gram de fibre, care te ajută să scapi de constipație. De asemenea, zaharurile din prune - fructanele și sorbitolul - au și un efect laxativ.O cană de kiwi îți oferă 5 grame de fibre, nu te balonează și, de asemenea, acționează și în ceea ce privește textura scaunului. Iar proprietățile antioxidante ale vitaminei C din kiwi reprezintă doar un motiv în plus pentru a consuma aceste fructe delicioase.O linguriță de semințe de in măcinate conține 2 grame de fibre. Poți introduce acest ingredient în porția de cereale de la micul dejun, smoothie-uri sau chiar și în salate.Atunci când ai probleme cu tranzitul intestinal, lasă sucul de portocale la o parte și mănâncă o portocală. Acest fruct are 4 grame de fibre și 86 de calorii. De asemenea, conține și naringenin, un flavonol cu proprietăți laxative.Fulgii de ovăz consumați la micul dejun îți oferă mai multe beneficii decât reducerea nivelului de colesterol din organism. O jumătate de cană de ovăz uscat conține 2 grame de fibre solubile și insolubile, care ajută la atenuarea constipației.Fasolea oferă aproximativ dublul de fibre pe care îl conțin legumele. Acest aliment este, de asemenea, incredibil de versatil și poate fi adăugat în tocană, salate și supe.Un măr pe zi nu numai că ține doctorul departe, datorită substanțelor nutritive benefice pentru organism pe care le conține, ci te ajută și să ieși mai ușor la toaletă, datorită pectinei, care este un tip de fibre solubile.Cu toate că majoritatea experților te vor sfătui să stai departe de produsele lactate în momentul în care suferi de constipație, iaurtul este o excepție. Bacteria probiotică denumită lactobacilus te va ajuta să mergi la toaletă în mod regulat și-ți va regla tranzitul intestinal.Cofeina este un stimulant, care poate să te ajute să scapi de constipație. Dar ai grijă să nu bei prea multă cafea, deoarece există riscul să te deshidratezi și să îți fie și mai rău.