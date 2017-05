Cum să scapi de acneea de pe posterior

Vara se apropie cu pași repezi, ceea ce înseamnă că revenim la pantalonii scurți, printre altele. Însă, pentru unele persoane, acneea de pe posterior s-ar putea să fie o problemă care să-i împiedice să poarte articolele vestimentare pe care și le doresc.

De ce apare acneea de pe posterior?

Modalitatea prin care poți scăpa de acneea de pe posterior

Ce greșeli trebuie să eviți dacă vrei să scapi de acneea de pe posterior?

Nu ești singura persoană care se luptă cu această problemă și încearcă să găsească o soluție eficientă. Acneea de pe posterior nu este cu adevărat acnee. De cele mai multe ori, apare din cauza inflamației din jurul foliculilor de păr, această problemă fiind cunoscută sub numele de foliculită. De asemenea, poate apărea din cauza unei iritații secundare, care vine împreună cu hainele strâmte sau chiar și cu epilarea. De obicei, apare sub forma unor umflături mici, superficiale, care tind să provoace mâncărime sau durere, iar ocazional se poate transforma în grupuri mai mari asemănătoare chisturilor.Cel mai bun mod de a evita o iritație la nivelul posteriorului este menținerea igienei și spălarea în mod regulat. În plus, hainele lejere, mai ales în timpul somnului, te pot ajuta să previi această problemă.Spălarea regulată cu peroxid de benzoil contribuie la reducerea bacteriilor, reducând și riscul de a dezvolta foliculită bacteriană. Foliculita nu apare doar din cauza bacteriilor, ci poate fi cauzată și de o ciupercă. Dacă ești o persoană predispusă la iritații, utilizarea regulată a exfolianților ușori, cum ar fi acidul salicilic sau acidul lactic, te ajută să menții suprafața catifelată a pielii și să eviți acumularea bacteriilor.Multe persoane încearcă diferite tipuri de exfoliere în mod excesiv. Oamenii cred că scapă de problemă în acest fel și că își vor recupera pielea netedă de pe posterior. Cu toate acestea, specialiștii recomandă evitarea acestei activități, deoarece nu duce decât la înrăutățirea inflamațiilor, putând crește exponențial riscul apariției potențialelor cicatrizări și hiperpigmentări. Un alt lucru pe care ar trebui să îl eviți este purtarea articolelor din spandex. Este vorba despre vestimentația pe care o folosești atunci când faci antrenament, iar în combinație cu transpirația, reprezintă o rețetă pentru dezastru. După ce îți faci antrenamentul, asigură-te că scapi de hainele transpirate și strâmte. Și ceara de epilat ar trebui evitată, deoarece poate duce la obstrucția foliculilor piloși și la agravarea inflamației și a pigmentării ulterioare.