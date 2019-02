5 gustări cu puțină sare

Încerci să reduci consumul de sare și nu știi ce să consumi între mese pentru a reduce riscurile pentru sănătate? Înlocuiește chips-urile și covrigeii cu alternative utile care te ajută să te menții în limitele recomandate de sodiu.

Dacă te-ai obișnuit să consumi des alimente ambalate probabil că mănânci prea mult sodiu. Sursa exceselor de sare nu este în solnița de pe masă, ci în alimentele procesate care îți sabotează sănătatea.



Iată pentru ce gustări poți opta pentru a diminua cantitatea de sare la nivel de zi:



1. Mere cu unt de arahide

Feliile de măr combinate cu untul de arahide pot deveni o gustare consistentă, cu puțină sare și un gust special, dar există o condiție: nu alege decât untul de arahide organic, fără sare adăugată. O lingură de unt de arahide natural, fără niciun alt ingredient, nu conține decât 3mg de sodiu, iar un măr mediu are doar 2mg de sodiu, așa că poți savura această gustare fără griji. „Mărul îți oferă o doză importantă de fibre și apă pentru a menține hidratarea optimă a organismului, iar untul de arahide are proteine și ține apetitul sub control”, explică dr. Keri Glassman, nutriționist.



2. Nuci nesărate

„Nucile și semințele crude sunt o gustare ideală atunci când sunt consumate cu moderație pentru că asigură organismului o doză utilă de grăsimi mono și polinesaturate. Alege-le întotdeauna pe cele nesărate și consumă-le simple sau combinate cu iaurt pentru a savura o gustare crocantă, care nu te predispune la retenția de apă”, potrivit dr. Tiffany DeWitt, nutriționist. Nucile sunt foarte eficiente în lupta împotriva microbilor și probabil că oricum le ai deja în bucătărie, așa că de ce să nu profiți de proprietățile lor utile și de gustul bun? 80g de nuci crude, nesărate, nu conțin decât 1mg de sodiu, fiind extrem de benefice atât în cadrul dietelor, cât și pentru a preveni hipertensiunea arterială și bolile cardiace. Poți încerca și migdalele crude, nucile Macadamia, nucile caju sau pe cele braziliene pentru că au o cantitate similară de sodiu., potrivit dr.Tiffany DeWitt, nutriționist.



3. Popcorn pregătit acasă

Popcornul este ideal pentru momentele în care vrei să ronțăi ceva, atâta timp cât îl eviți pe cel cu sare și unt preparat la microunde. Când îl pregătești chiar tu acasă o cană de popcorn nu va avea decât 1mg de sodiu și 31 de calorii, plus multe fibre care reduc pofta de mâncare. „În acest mod vei evita și uleiurile hidrogenate care pot crește nivelul de colesterol. În loc de sare poți adăuga ierburi aromatice, fulgi de drojdie, care dau o savoare asemănătoare cu a untului și nu conțin deloc lactoză, sau condimentele tale preferate”, explică dr. DeWitt.



4. Edamame

Boabele de soia în păstaie sau edamame au 9mg de sodiu la o cană. În plus, sunt surse excelente de proteine, calciu, fier și vitamina C. În cazul în care nu consumi carne, edamame ar trebui să se regăsească mai des în meniul tău pentru că reprezintă una dintre cele mai bune surse de proteine vegetale și luptă împotriva carențelor nutriționale și a senzației de epuizare.



5.

Feliile de morcov și cele de țelină sunt mult mai gustoase când le consumi alături de iaurt cremos. Evită sosurile pentru că au un conținut foarte ridicat de sodiu și alege de fiecare dată iaurtul grecesc pentru a obține o gustare consistentă, cu puțină sare. Iaurtul grecesc conține între 25 și 100mg de sodiu la o porție. Dacă nu îți plac foarte mult legumele poți amesteca iaurtul și cu fructe de pădure, care nu au decât 1mg de sodiu la o cană. „Vei obține vitamine, minerale și antioxidanți din fructele de pădure, iar iaurtul grecesc previne starea de foame”, potrivit dr. Glassman.