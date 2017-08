10 sucuri care luptă împotriva cancerului

Sfecla roşie, varza şi lămâia sunt recunoscute pentru efectul lor anticancerigen. Descoperă câteva combinaţii pentru a obţine sucuri care luptă împotriva cancerului!

Sucurile proaspăt stoarse care conţin superalimente recunoscute pentru efectul lor anticancerigen se numără printre cele mai puternice arme pe care le poţi folosi pentru a-ţi păstra sănătatea corpului şi a împiedica apariţia efectelor inflamatorii în corp. Iată 10 sucuri din care poţi să alegi în funcţie de de gusturile tale, astfel încât corpul tău să beneficieze de nutrienţii esenţiali:Sfecla roşie are un efect puternic detoxifiant asupra ficatului şi a bilei, de aceea poate să fie de un real folos atunci când este consumată crudă în salate sau proaspăt stoarsă. S-a demonstrat că sfecla roşie împiedică dezvoltarea şi răspândirea celulelor canceroase, de aceea ea trebuie să fie pe lista acelor alimente puternice care te feresc de boli.Combină sfecla roşie cu ghimbir, lămâie şi măr acrişor pentru a obţine un suc delicios. În cazul în care ţi se pare prea dulce poţi să-l diluezi cu puţină apă.Iarba de grâu o poţi consuma sub formă de suc stors la rece sau suplimente care să conţină un amestec din diverse ierburi, de grâu, orz, ovăz, pir. Acestea sunt mai bogate în nutrienţi decât legumele şi sunt o sursă excelentă de clorofilă care curăţă sângele de toxine şi luptă împotriva cancerului.Pentru a-l consuma mai uşor poţi să adaugi puţină zeamă de lămâie în sucul din iarbă de grâu proaspăt stors.Este medicamentul cu care Institutul de Sănătate Hippocrates din Florida îşi tratează pacienţii bolnavi de cancer (chiar şi în faze terminale) sau cu alte boli grave.Numeroase studii realizate din 1970 până în prezent au scos la iveală puternicul efect anticanerigen pe care-l are lămâia. Un sucn alcalin care împiedică apariţia inflamaţiilor în corp şi este recomandat de nutriţionistul celebru, Robert O. Young, autorul cărţii "Dieta Young. Miracolul pH pentru o sănătate perfectă" conţine două ingrediente cu puteri miraculoase: lămâia şi bicarbonatul de sodiu. Aceste două ingrediente combinate şi diluate cu apă fac minuni pentru sănătate, deoarece menţin un mediu alcalin în corp.Ca să prepari această băutură trebuie să amesteci o linguriţă cu bicarbonat de sodiu într-o cană cu suc de lămâie proaspăt stors. Băutura care distruge cancerul poate fi consumată ca atare dimineaţa pe stomacul gol sau o poţi dilua cu apă dacă îţi este mai uşor să o bei.Rodia conţine substanţe puternice care au efect anticancerigen. În urma cercetărilor efectuate în laborator s-a constatat că aceste substanţe care se găsesc în rodie au capacitatea de a bloca aromataza, o enzimă implicată în producţia de estrogen şi te apără de cancerul la sân. Consumă rodia ca atare sau poţi să o storci pentru a obţine un suc care luptă împotriva cancerului.