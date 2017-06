Toţi o admiră pentru corpul perfect, însă ea ascunde un secret dureros

Curajul ei şi voinţa de a învinge boala au transformat-o în altă persoană. Cu ajutorul fitness-ului, această tânără şi-a schimbat total viaţa şi acum este un model pentru mii de fani care o urmăresc pe Instagram.

După ce şi-a petrecut ani buni în scaunul cu rotile şi a făcut o mulţime de operaţii, această tânără a depăşit toate obstacolele pe care i le-a pus în cale boala, ajungând să fie o inspiraţie pentru mii de oameni din întreaga lume.Mariana Sfakianakis are 22 de ani şi are un corp de invidiat, primind zilnic aprecieri atât de la fanii săi de pe Instagram , cât şi în viaţa de zi cu zi. După ce a postat foarte multe fotografii cu corpul său perfect, tânăra a decis să împărtăşească într-o zi povestea ei de viaţă, una cu adevărat tristă. După ce s-a născut prematur şi a fost diagnosticată cu paralizie cerebrală, petrecându-şi mulţi ani în scaunul cu rotile, acum ea a ajuns o pasionată de fitness şi o femeie admirată de toată lumea pentru corpul său perfect.

A post shared by MARIANA SFAKIANAKIS. (@smokingguns) on Mar 13, 2017 at 2:59am PDT



"Mi-am dorit demult să postez povestea mea. Sper ca ea să vă inspire pe toţi cei care aţi fost o adevărată sursă de inspiraţie şi motivaţie pentru mine. Am fost născută prematur în Grecia, fără pregătirile necesare pentru asemenea situaţie imediat după naştere. Am fost transportată imediat la terapie intensivă, însă între timp lipsa de oxigen a produs efecte dezatruoase la nivelul creierului, fiind diagnosticată cu paralizie cerebrală. Acest lucru îmi afecta mersul, imposibilitatea de a controla muşchii şi de a avea echilibru la mers. Am trăit în Grecia până la 5 ani, după care ne-am mutat în Australia în căutarea unor doctori şi tratamente mai bune. Fiind copil nu am înţeles pe deplin ceea ce mi se întâmpla şi am fost adesea bartjocorită pentru faptul că eram în scaun cu rotile. Acest lucru mi-a accentuat anxietatea şi depresia. La vârsta de 6 ani am suferit mai multe intervenţii chirurgicale şi mi-am petrecut următoarele 8 luni în pat fără să pot mişca picioarele. Abia apoi am început să fac exerciţiile de recuperare şi să obţin rezultate mulţumitoare. Eram foarte hotărâtă să mă fac bine, însă şi perioada liceului am avut de suportat toate tachinările şi începusem să-mi pierd speranţa. Însă, atunci am găsit şi soluţia salvatoare! M-am abonat la o sală de fitness şi m-am îndrăgostit de mişcare şi de modul în care începeam să-mi simt corpul. Acest lucru m-a schimbat fizic, dar şi mental!", a scris Mariana pe Instagram.

A post shared by MARIANA SFAKIANAKIS. on Apr 2, 2017 at 7:22pm PDT

A post shared by MARIANA SFAKIANAKIS. (@smokingguns) on Oct 3, 2016 at 4:35am PDT