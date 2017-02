Fructele care îngrașă: află ce trebuie să eviți

Acesta este motivul pentru care porțiile adecvate de mâncare contează, chiar și atunci când vine vorba de fructe, nuci, iaurt și salate. Pentru a te ajuta să nu-ți mai sabotezi dieta și silueta, am pregătit câteva direcții clare în ceea ce privește fructele care îngrașă. De asemenea, este important și sub ce formă cumperi fructele - proaspete, congelate sau uscate.

Toate fructele îți pot oferi vitamine, apă, fibre și antioxidanți. Însă unele conțin în mod natural mai mult zahăr (și, prin urmare, calorii) decât altele. Smochinele, fructele de mango, strugurii, bananele și cireșele se numără printre acestea. Iată care sunt fructele care îngrașă!

Acest aliment conține substanțe nutritive bune și antioxidanți. Însă conține și fibre care îți oferă un sentiment de sațietate și grăsimi mononesaturate sănătoase pentru inimă. Dar, dacă îți dorești să slăbești, va trebui să reduci consumul de avocado. Fructele de avocado au un conținut bogat de grăsimi și sunt dense din punct de vedere caloric. O porție de avocado reprezintă 1/5 dintr-un avocado și are 50 de calorii. Un singur avocado poate avea mai mult de 350 de calorii. Acest lucru înseamnă că un bol mic cu guacamole are un conținut caloric aproximativ egal cu al unei mese întregi.

O cană cu fructe uscate are de 5-8 ori mai multe calorii decât o cană cu fructe proaspete, pentru că fructele uscate au fost deshidratate și au o textură mult mai densă.Strugurii proaspeți, de exemplu, conțin 60 de calorii per cană, pe când o cantitate egală de stafide are 460 de calorii. Iar unele branduri adaugă zahăr, crescând numărul caloriilor și mai mult. Cu toate că multe persone sunt de părere că fructele își pierd majoritatea substanțelor nutritive atunci când sunt uscate, nu este adevărat. Fructele uscate au un conținut bogat de vitamine și minerale. Doar că îngrașă.