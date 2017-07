Dieta cu roşii: cum să slăbeşti 5 kilograme rapid

Roşiile sunt un aliat de încredere în lupta cu kilogramele în plus. Descoperă ce presupune dieta cu roşii şi cum te ajută să slăbeşti rapid 5 kilograme.

Dieta cu roşii: de ce te ajută să slăbeşti?

Dieta cu roşii: cum se ţine

Dieta cu roşii: ziua 1

Dieta cu roşii: ziua 2

Dieta cu roşii: ziua 3

Dieta cu roşii: ziua 4

Înfometarea nu este niciodată o soluţie bună când vorbim despre lupta cu kilogramele în plus. Oricât de mult ţi-ai dori să slăbeşti rapid, înfometarea îţi va da senzaţia greşită că eşti pe drumul cel bun şi că slăbeşti repede, însă rezultatele pe termen lung vor fi dezastruoase. Prin urmare, cea mai bună abordare este aceea de a-ţi construi un meniu sănătos, cu alimente integrale şi care sunt pe placul tău. Roşiile sunt printre ingredientele îndrăgite de toată lumea, iar în plus te poţi baza pe ele atunci când ţi-ai propus să slăbeşti.Dieta cu roşii nu presupune să mănânci doar roşii, ci să le incluzi într-o cantitate mare într-un plan alimentar cât mai diversificat. Ele sunt de un real folos pentru persoanele care vor să scape rapid de 5 kilograme, deoarece au un conţinut ridicat de apă şi sunt sărace în calorii. În plus, roşiile au o mulţime de nutrienţi care devin şi mai valoroşi în urma procesului de gătire.Roşiile sunt bogate în vitamine şi minerale, au multe fibre care conferă senzaţia de saţietate şi previn asimilarea grăsimilor în corp. 100 de grame de roşii conţin doar 18 calorii, însă vor furniza nutrienţi valoroşi precum sodiu, potasiu, vitaminele A, C, B6, calciu, fier, magneziu, licopen şi betacaroten.Numeroase studii au demonstrat că roşiile sunt superalimente care apără corpul de cancer, boli de inimă şi depresie.Un studiu recent apărut în publicaţia Nutrition arată că atunci când bei zilnic un pahar cu suc de roşii timp de 8 săptămâni te ajută să arzi grăsimile mai rapid, în special pe cele depuse în zona abdominală. De asemenea, acest obicei a avut un impact asupra colesterolului, reducând nivelul colesterolului rău cu până la 10%.Roşiile stabilizează nivelul glicemiei şi te împiedică să faci excese culinare, astfel că vei reuşi să te abţii mai uşor de la alimentele nesănătoase şi hipercalorice.La fiecare masă principală trebuie să găseşti soluţii creative astfel încât să incluzi roşiile care-ţi vor asigura saţietate fără a aduce multe calorii.Este foarte important ca pe parcursul unei săptămâni să nu consumi prăjeli, dulciuri procesate, alcool, produse care conţin făină albă şi lactate.o felie de pâine integrală cu pastă de măsline, 2-3 felii de avocado şi o roşie.piept de curcan la grătar cu o salată de roşii, 1/4 avocado, castraveţi, ceapă verde şi pătrunjel.supă-cremă de roşii.hummus (pastă de năut) cu o roşie sau un ou fiert cu o roşie sau un pahar cu suc de roşii.o felie de pâine integrală cu 1/4 avocado şi o roşie.5 linguri de quinoa fiartă amestecată cu două roşii, pătrunjel verde şi câteva măsline.supă-cremă de roşii.hummus (pastă de năut) cu o roşie sau un ou fiert cu o roşie sau un pahar cu suc de roşii.salată cu boabe de fasole, o roşie, pătrunjel verde şi o lingură cu ulei de măsline extravirgin5 linguri de mei fiert cu legume rădăcinoase înăbuşite în sos de roşii şi cu 2 linguri de ulei de măsline extravirgin.supă-cremă de roşii, fără foc (reţeta la final).hummus (pastă de năut) cu o roşie sau un ou fiert cu o roşie sau un pahar cu suc de roşii.o felie de pâine integrală cu pastă de măsline, 2-3 felii de avocado şi o roşie.piept de pui la grătar cu o salată de roşii, 1/4 avocado, castraveţi, ceapă verde şi pătrunjel.supă-cremă de roşii.hummus (pastă de năut) cu o roşie sau un ou fiert cu o roşie sau un pahar cu suc de roşii.