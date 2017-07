Cum să alegi pepenele roşu perfect. Cele mai bune trucuri

De câte ori nu ţi s-a întâmplat să-l cumperi şi să-l nimereşti foarte prost? Iată care sunt cele mai bune trucuri care te ajută să alegi pepenele perfect!

1. Este bine să aibă pete, însă acestea trebuie să aibă o culoare gălbuie-portocalie

2. Defecte lemnoase pe coajă

3. Să fie rotund sau alungit?

4. Fii atentă la dimensiunea pepenelui!

5. Analizează mereu codiţa pepenelui!

Poţi să-ţi dai seama dacă un pepene este copt şi bun după cum arată la exterior. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l reţii este acela că pepenele perfect nu va arăta niciodată impecabil la exterior! Astfel că mai bine alegi unul cu imperfecţiuni, însă doar cele care trebuie, pentru a te asigura că este dulce şi bun.Ca să faci alegerea bună trebuie să cunoşti câteva secrete ale producătorilor, citate de BrightSide , şi nu vei mai avea nicio problemă în a cumpăra pepenele perfect!Pentru că e sezonul lor şi toată lumea este înnebunită după pepenele roşu ne-am gândit să te ajutăm să recunoşti un pepene care este bun şi să faci mereu cea mai bună alegere. Ştim cât de supărător este momentul în care ajungi acasă cu pepenele, îl laşi câteva ore la rece şi când să te înfrupţi din el descoperi că nu este dulce şi zemos, ci mai degrabă searbăd şi fără niciun gust. Este foarte enervant acest moment, de aceea trebuie să înveţi câteva trucuri simple ale cunoscătorilor pentru a alege pepenele perfect de fiecare dată. Iată cum să-l recunoşti pe cel bun:Foto: produceguide.wordpress.com

Niciodată nu alege un pepene care are pete albe! Acesta va fi bun, însă nu la fel de zemos şi dulce precum unul care are pete de culoare gălbuie-portocalie.Această zonă unde apare pata respectivă este locul în care a fost în contact cu solul, de aceea se decolorează coaja.Nu da la o parte pepenii care prezintă defecte pe coajă, cum ar fi cele din imaginea de mai jos. Acest lucru semnifică faptul că albinele au polenizat de mai multe ori florile, iar pepenele va fi foarte dulce. Astfel că, reţine că pepenele perfect nu trebuie să şi arate perfect la exterior!Potrivit specialiştilor, pepenii alungiţi sunt mai zemoşi, în timp ce un pepene rotund va fi mai dulce. Alegerea îţi aparţine!Este recomandat să optezi pentru un pepene mediu, însă indiferent de dimensiunea lui reţine că acesta trebuie să fie foarte greu atunci când îl ridici.Dacă codiţa este uscată înseamnă că pepenele este copt şi dulce. În schimb, dacă ai observat că are o codiţă verde înseamnă că a fost cules prea devreme şi probabil nu va fi atât de dulce şi bun.