Cum să alegi cele mai bune fructe? Sfaturi utile pentru 9 dintre ele

Cu siguranţă şi tu faci parte din categoria oamenilor care aleg fructele cele mai frumoase şi aparent coapte, dar care află ulterior că ele nu sunt deloc bune!

Rodie

Ananas

Mango

Pomelo

Papaya

Fructul pasiunii

Feijoa

Gutuie

Avocado

Pentru toţi cei care au această problemă, brightside ne prezintă câteva sfaturi privitoare la alegerea lor:- cojile trebuie să fie de la roşu la roşu închis fără pete închise la culoare- o rodie coaptă e întotdeauna mai grea decât una care nu poate fi consumată. Deci, având două fructe identice, alege-l pe cel mai greu- o rodie trebuie să fie elastică la atingere, dar nu moale. Cea din urmă e un semn că a fost îngheţată- caliculul nu trebuie să fie verde nici la interior, nici la exterior- ananasul nu ar trebui să fie prea parfumat, deoarece e un semn al suprasolicitării fructului- dacă apeşi pe ananas şi rămâne urmă, atunci el e prea copt. Coaja verde nu indică faptul că fructul nu e bun, ci poate fi doar o particularitate a varietăţii sale. Atunci când alegi un ananas, atenţie la uniformitatea culorilor şi a petelor închise la culoare- frunzele unui ananas perfect copt sunt verzi şi uşor îndoite la capete. Frunzele foarte drepte şi verzi pot indica faptul că fructele au fost culese prea devreme.- acest fruct poate fi galben, verde sau roşu, în funcţie de varietatea lui. Indicatorii unui mango perfect sunt petele închise la culoare de pe coajă- un mango greu nu e niciodată bun. Unul copt trebuie să fie moale, dar nu prea moale. Dacă coaja se deteriorează la atingerea degetului, fructul este prea copt- codiţa de mango are un miros dulce, uşor de conifer- pomelo poate fi galben, verde sau portocaliu. O culoare neuniformă spune că au fost folosite substanţe chimice în procesul de creştere şi nu spune nimic despre coacere- un pomelo ar trebui să fie tare la atingere, garantând o mulţime de suc- forma acestuia poate fi oricare, de la rotund la pară- semnul principal al unui astfel de fruct copt e coaja galbenă sau portocalie.Coaja verde e caracteristică fructelor necoapte, deşi unele feluri de mâncare din Asia sunt făcute cu papaya verde- fructele cele mai ascuţite au o coajă uniformă şi colorată. Cu toate că fructul de prezintă aşa, dacă el este greu, înseamnă că nu este suficient de copt- micile pete închise la culoare nu afectează gustul său, dar cele mai mari sunt indicative ale supraaglomerării acestora.- un astfel de fruct copt are coaja încreţită. Coaja netedă e un semn că nu e copt, dar e alegerea bună dacă vrei să îl consumi abia peste câteva zile- ar trebui să fie violet sau galben. Unul verde indică faptul că a fost cules înainte de vreme- fructul pasiunii ar trebui să fie destul de greu, unul de 8 cm ar trebui să aibă aproximativ 50 g.- acordă atenţie dimensiunilor, cu cât fructele sunt mai mari, cu atât sunt mai bune- un astfel de fruct copt ar trebui să aibă un miros dulce de ananas- interiorul fructului trebuie să fie transparent. Pulpa albă indică faptul că nu este copt- nu-l cumpăra dacă este greu- o gutuie coaptă e galbenă, fără pete verzi- e densă şi elastică la atingere, iar cea grea nu e bună de consumată- are un parfum puternic dacă e matură- dacă coaja unei gutui e deteriorată, se va strica foarte repede- în funcţie de soi, o gutuie poate fi rotundă sau în formă de pară.- un avocado copt poate fi maro sau verde, în funcţie de soi- apasă pe el pentru a vedea dacă se formează o adâncitură. Dacă da, atunci e copt.